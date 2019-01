Un vehicle que es trobava aparcat també ha quedat afectat per la caiguda

El temporal de vent ha provocat la caiguda d'una farola a la Riera d'Aragó amb Carreró del Gas de Reus. La Guàrdia Urbana ha rebut un avís a les 12.50 hores. Com a conseqüència de la caiguda, una dona ha resultat ferida lleu i un vehicle, que es trobava aparcat, ha rebut l'impacte de l'element urbà.Els agents han contactat amb el servei de manteniment del Consistori per tal que retiressin l'element caigut. Segons ha pogut saber Diari Més, la Guàrdia Urbana no ha rebut més avisos pel temporal.