La Fira Centre Comercial va superar els 4 milions de visitants al 2018

El tiquet dels clients ascendeix, de mitjana, als 13 euros i la superfície està acabant de tancar noves incorporacions de firmes de moda i de restauració

Actualitzada 23/01/2019 a les 20:33

Hi ha 61 locals actius

Més de 4 milions de persones van passar per La Fira Centre Comercial al llarg del 2018. L’espai ha registrat en aquest darrer any un increment del 4,2% en l’afluència de visitants. Les xifres superen les que va recollir-se en els primers dotze mesos d’obertura al públic. El tiquet dels clients es fixa, de mitjana, en 13 euros, fins a un 24% més que al 2017.Prop d’un 70% dels qui entren a La Fira ho fan en cotxe, segons ha comptabilitzat la superfície gestionada per Merlin Properties a través de 20.000 enquestes realitzades als clients. D’aquest grup, la majoria procedeixen de poblacions al voltant de Reus: Cambrils, Vila-seca i Tarragona. Aquest darrer municipi «representa un potencial de visitants molt important per a nosaltres». La gerent de La Fira Centre Comercial, Mayte Forján, valorava ahir que al 2018 «hem rebut nous visitants, n’hi ha hagut d’altres que han incrementat la freqüencia de visites i l’estada mitjana ha augmentat».La Fira Centre Comercial va completar al novembre els seus tres primers anys en marxa i els Cines Axion, al seu torn, n’han fet un. Forján apuntava, en aquest aspecte, que «ens hem integrat plenament al teixit comercial de la ciutat, formen part de la Taula de Comerç i tenim relació amb la resta d’associacions comercials. Per a tots, l’objectiu és el mateix: atraure més visitants a la ciutat». Sobre la situació concreta de les sales de cinema, la gerent de La Fira explicava que «hi ha recorregut per incrementar el nombre d’espectadors però el més important és que hi hagi les estrenes en les dates que toquen, que les tinguem al dia i així és al nostre cinema».A la planta de restauració «hi ha alguns locals que queden per comercialitzar, hem tingut alguna baixa i també noves obertures», afegia Forján, que avançava que «hi haurà més moviments perquè volem aportar varietat, que sigui una petita oferta internacional i estem en negociacions. Alguns dels locals encara estan en brut i això fa que, de vegades, ocupar-los sigui lent». Ara, en el global de La Fira Centre Comercial, hi ha fins a 61 establiments actius. En relació a noves incorporacions de firmes en un futur més o menys proper, «estem acabant de tancar noves marques de moda i alguna de restauració», afegia la gerent.Pel que fa a l’època més forta de vendes a la superfície comercial, Forján detallava ahir que «la campanya de Nadal ha estat molt bona en quant a afluència i vendes, però la que temporada forta que més funciona és la d’estiu». «Els mesos de juliol i agost estan equiparant en aquests moments les dades dels de Nadal». És per això que «volem donar a conèixer la nostra oferta comercial a visitants estrangers i de segona residència».