L'Ajuntament de Reus presenta la millora del barranc de l'Escorial

L'arranjament va ser una de les propostes escollides en el procés de votació ciutadana dels Pressupostos participatius

Actualitzada 24/01/2019 a les 19:19

La proposta per arranjar el darrer tram del barranc del barri de Montserrat, que va ser una de les escollides en el procés de votació ciutadana dels Pressupostos participatius 2018. En les pròximes setmanes s’executaran els treballs perquè aquest espai del barranc de l’Escorial passi a ser una zona dignificada i apta per al passeig i gaudi de la ciutadania.L’alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, han presentat aquest dijous als veïns del barri el projecte que s’ha de portar a terme de manera imminent. Els arquitectes han explicat els detalls de les reformes que s’escometran.Entre d’altres millores, s’arranjaran els talussos del barranc i el conjunt del sòl en tot el recorregut, de manera que s’hi pugui passejar. També s’adequaran parts del nou vial com a placetes. El projecte que s’ha d’executar, entre el carrer de Puertollano i l’esplanada del camp de futbol del barri Montserrat, té un pressupost aproximat de 91.000 euros.