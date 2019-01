Urbanisme tanca l'expedient per les naus ocupades a Prous i Vila

La Guàrdia Urbana està present a la zona, que inclou Pere el Cerimoniós, on la propietat ja va denunciar que habitaven persones

A l’espera del jutjat

L’Ajuntament ha tancat l’expedient de disciplina urbanística que va posar en marxa en relació a les naus industrials abandonades i amb presència d’ocupes als carrers Josep Maria Prous i Vila i Pere el Cerimoniós. Fonts municipals detallen al Diari Més que Urbanisme ha fet el pas després de realitzar dos requeriments a la propietat pels quals ha rebut resposta. Un d’ells era referent a la part d’una de les façanes, que presentava perill de caiguda i que va quedar solucionada. L’altre dels requeriments anava orientat al tancament de les naus. Una recent inspecció ha constatat que les construccions disposen de portes i que es troben tancades i, per tant, aquest segon punt també ha de considerar-se resolt. Les mateixes fonts precisen que, tot i que l’expedient es clogui, habitualment en aquests casos es realitzen revisions periòdiques per comprovar que tot continuï en ordre.La presència de persones que habiten de manera irregular a l’interior de les naus inquieta almenys una part del veïnat de la zona. Alguns dels veïns es queixaven fa uns mesos dels ocupes i deien que «la policia ha d’estar venint cada dos per tres», però altres apuntaven que «fan la seva vida, gairebé tota a dins de les naus, i no es posen amb ningú». A alguns dels antics tallers, les portes van ser foradades i s’hi van col·locar cadenats. La zona, que amb el pas del temps ha acabat quedant localitzada en un punt relativament cèntric de la ciutat, registra, també durant el matí, un important moviment d’entrades i sortides.En aquest sentit, fonts municipals recorden que la Guàrdia Urbana du a terme freqüentment controls al voltant de les mateixes naus i hi està present. La capacitat d’intervenció de la policia local pel que fa a les ocupacions, amb tot, es limita a l’acompanyament de la comitiva en el cas que s’acabés produint un desnonament d’aquestes construccions industrials, el qual hauria de ser ordenat per un jutge. El propietari de les naus va denunciar, tal com explicava el regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, a finals d’octubre, la situació d’ocupació als jutjats, fet pel qual les construccions podrien ser desallotjades si arriba una ordre judicial. En la mateixa compareixença, Enrech va lamentar que la llei deixa poc marge a les administracions en episodis així.Pel que fa als ocupes, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella explicava en el transcurs del ple del passat mes de setembre que Serveis Socials va tenir constància de la seva presència «des del 27 de juny» del 2018, quan «l’educador va anar a un dels espais de la ciutat que atén a persones sense sostre o amb altres problemes importants quant a l’esfera social i se’ns va comunicar que hi havia un nombre de quatre o cinc persones» vivint a les naus. «Segurament», precisava en aquell moment Vilella, aquesta presència «no és constant en el temps ni són fixes». «La xarxa integral d’atenció a les persones sense llar té aquest tema damunt la taula, entenent que és un tema complex i difícil i que no serà d’un sol dia» concloïa llavors la regidora de Benestar.