L’excursió tindrà lloc el 3 de febrer i l’itinerari transcorrerà entre Les Borges del Camp i Reus

Actualitzada 23/01/2019 a les 11:49

Programació de Rutes Reus 2019

3 de febrer: les Borges del Camp – Maspujols – Reus

14 d’abril: Reus – Vila-seca - platja de la Pineda

9 de juny: Reus – Reus (solidària Associació Aspercamp)

20 de juliol: nocturna Reus – Reus

15 de setembre: Reus – Reus

6 d’octubre: Reus – Reus (solidària Fundació Tosquelles)

17 de novembre: Reus – Reus (solidària Taller Baix Camp)

15 de desembre: Reus – Reus (a benefici de la Marató de TV3)

El programa Rutes Reus 2019 preveu un total de vuit caminades populars per a tots els públics per tal de fomentar l’activitat física. La primera excursió serà el 3 de febrer amb un itinerari entre Les Borges del Camp i Reus, amb sortida en autocar des de la plaça de les Oques a les 9h. Les inscripcions ja estan obertes al portal de l’organització i són gratuïtes.Aquest diumenge, un cop les persones inscrites s’hagin concentrat a les Borges del Camp, es donarà la sortida a les 10h perquè comencin a recórrer el total de 10.700 metres de l’itinerari.L’organització tècnica de les caminades és responsabilitat de Reus Esport i Lleure, amb el suport de Tretzesports. Tres de les caminades d’aquest any es dedicaran a les associacions Aspercam, Tosquelles i Taller Baix Camp. La caminada corresponent al mes de desembre, com ja és habitual, es dedicarà a la captació de fons per la Marató de TV3.