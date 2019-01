Nou pas del projecte que ampliarà l'entrada a l'Escola La Vitxeta

L’Ajuntament presenta el dibuix dels Pressupostos participatius al col·legi

Actualitzada 23/01/2019 a les 10:44

Parc d’Àngel Guimerà

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Participació Montserrat Flores, van presentar ahir a la comunitat educativa de l’Escola La Vitxeta i a diversos veïns del carrer d’Àngel Guimerà els projectes definitius de millora d’aquests espais que s’han redactat a partir de la seva elecció i concreció materialitzada gràcies al procés de Pressupostos participatius 2018. En concret es va presentar a l’Escola La Vitxeta el projecte per a la reestructuració de l’espai públic i viari de l’accés a la urbanització Sant Joan i a aquest centre educatiu.La proposta es començarà a executar un cop s’acabi el curs perquè l’afectació sigui mínima en el funcionament ordinari de l’escola. Inclou dues actuacions: d’una banda descongestionar la zona d’aparcament actual i, de l’altra, arranjar i ampliar la zona d’entrada a l’Escola La Vitxeta. El projecte concreta les obres d’urbanització i reordenació de l’espai viari d’accés a l’escola la Vitxeta per millorar la funcionalitat, la seguretat dels usuaris, especialment en hores d’entrada i sortida de l’escola. El cost aproximat d’aquest projecte és de 49.000 euros.Ahir també es va fer una reunió al parc d’Àngel Guimerà amb diversos veïns que han participat en la gènesi i definició de la proposta de millora d’aquest espai públic. El projecte inclourà el tancat i millora de la zona de jocs infantils, la millora i ampliació del tancat de la parcel·la i l’eliminació de zones opaques o de poca visibilitat. També es crearà un espai per a gossos. La inversió serà de 45.500 euros.