Les escoles bressol municipals de Reus no exigeixen vacunes, però sí un certificat mèdic

El cas d’una llar d’infants al Maresme que va rebutjar un nen sense vacunar obre debat a Catalunya, on la cartilla pot sol·licitar-se a títol informatiu

Actualitzada 22/01/2019 a les 21:59

Jardins educatius

Per matricular un infant a algun dels sis centres de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus, vacunar-lo no és una condició sine qua non. Però, si no ho està, es demana a la família que acrediti que el nen es troba sa i que no pateix cap patologia. El debat sobre la conveniència o no d’establir el de la vacunació com a requisit imprescindible per accedir a una llar d’infants ha saltat a nivell estatal i català arran del cas d’un centre del Maresme que va negar-se a admetre un petit sense vacunar i a qui un jutjat ha donat ara la raó. Gairebé cap comunitat autònoma requereix la cartilla de vacunacions als pares per materialitzar la matriculació d’un menor de sis anys a una llar d’infants. En el cas de Catalunya, aquesta pot sol·licitar-se a títol informatiu.Des de l’Ajuntament de Reus, que disposa d’aquestes sis escoles bressol municipals, concreten en aquesta línia que, tot i no exigir la vacunació, «sí demanem el llibre de salut de l’infant on apareix l’historial de vacunacions». En cas que el nen no tingui les vacunes al dia o no en disposi de cap, «aleshores demanem a la família que presenti un certificat mèdic que acrediti que el nen està sa i no pateix cap patologia».Al voltant de 500 nens es matriculen cada any a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals. Els sis centres, Montsant, El Lligabosc, El Margalló, El Marfull, L’Olivera i La Ginesta viuran millores en els propers mesos com a part d’un paquet d’intervencions, que implicarà una inversió de 72.000 euros i que també abastarà una desena d’escoles. La que correspon a les escoles bressol, però, és una actuació menor que servirà per reemplaçar 36 aixetes.D’altra banda, El Lligabosc i El Margalló, a més de La Ginesta, estrenaran aviat jardins educatius que reemplaçaran els tradicionals patis de què disposen ara. Els tres centres tenen projecte pressupostat dins les inversions de l’Ajuntament per l’any 2018, amb una partida global de 95.000 euros. Els jardins educatius, tal com va anunciar la regidoria d’Ensenyament, M.Dolors Sardà, fa alguns mesos, han de suposar «un recurs més dels propis centres» que posi en valor el potencial de l’espai com a «llocs pedagògics de joc, d’experiència i d’aprenentatge, pensats específicament per al desenvolupament dels infants». La idea enllaça amb el canvi del model pedagògic que està implantant en els darrers anys la xarxa municipal d’escoles bressol dins les aules, i que promou la lliure circulació dels infants pels espais per fomentar l’autonomia i llibertat d’actuació, i promoure el desenvolupament evolutiu.