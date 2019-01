La pressió policial a Reus triplica les actes contra les actituds incíviques durant el 2018

L'alcalde afirma que la Guàrdia Urbana augmentarà encara més els controls i el consistori engegarà una campanya de sensibilització

La a Guàrdia Urbana de Reus ha tancat el 2018 com l'exercici amb més pressió policial contra l'incivisme dels darrers anys amb 2.453 actes aixecades. Aquesta xifra gairebé triplica la del 2017, quan n'hi va haver 922. Segons ha explicat aquest dimecres l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, l'augment d'aixecament d'actes no ve derivada d'un increment de les actituds incíviques, sinó per «la pressió que la Guàrdia Urbana fa, molt més insistent». El consum d'alcohol al carrer encapçala la llista de denúncies, amb 858 aquest any, seguit d'orinar a la via pública -756-, embrutar -125-, molèsties per sorolls -86- o oferir o sol·licitar serveis sexuals -69. La majoria d'actes estan vinculades a l'oci nocturn i, segons l'alcalde, venen generades pels clients i no pels locals, «que són de qualitat».Pellicer ha assegurat que l'Ajuntament iniciarà una campanya de sensibilització i que es continuarà augmentant la pressió policial. «El govern de Reus està totalment decidit i determinat a resoldre situacions que afecten la convivència i preocupen la ciutadania», ha assenyalat. De fet, segons l'alcalde, l'incivisme figura entre les qüestions que més preocupen als veïns de la ciutat, segons es va constatar a la darrera junta local de seguretat.L'alcalde de Reus ha presentat el balanç de la lluita contra l'incivisme del 2018 acompanyat del regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, i del cap de la Guàrdia Urbana, Ricard Pagès, des de la placeta dels Argenters, punt habitual de 'botellón'. Segons les dades del consistori, a la ciutat hi ha uns 24 punts habituals on es fa consum d'alcohol irregular al carrer, i en aquests punts s'aplicarà més pressió durant aquest any per a «acabar amb ells».El 'botellón' «genera sorolls, brutícia als carrers i causa molèsties als veïns», ha afegit Pellicer, que diu que aquesta activitat suposa «un cost econòmic» per a Reus «que no tenim per què permetre». Sense que s'hagin donat xifres concretes, l'alcalde ha explicat que la despesa de fer netes les zones on hi ha hagut 'botellón' és elevada perquè cal que la brigada de neteja passi amb una mànega amb aigua i «això incrementa el temps» de feina. Les sancions per consumir alcohol de manera irregular a la via pública són de 300 euros i poden ascendir fins als 600 euros, en cas de repetició.La majoria de comportaments denunciats estan vinculats a l'oci nocturn, no tant pels locals com pels clients, que quan surten o es troben al carrer no respecten el descans dels veïns. «Reus té un oci nocturn de qualitat», ha reivindicat Pellicer. La Guàrdia Urbana manté contacte constant amb els propietaris dels locals per conscienciar-los envers la necessitat de fer conviure l'oci nocturn amb la resta d'activitats que tenen lloc a la ciutat, i controla les actituds incíviques que es poden produir a la via pública.A banda de no afluixar la pressió policial i, de fet, incrementar-la, el consistori engegarà una campanya «de conscienciació» sobre les conductes incíviques. «Cal mantenir i respectar l'espai públic com un espai de tots per garantir la bona convivència», ha dit Pellicer.En total, l'any 2018 s'han aixecat 2.453 actes, força per damunt de les 922 del 2017; les 1.557 del 2016; les 728 del 2015, o les 581 del 2014.