Els Jardins Educatius comencen a fer-se realitat a l'escola bressol La Ginesta

La idea és transformar els patis en espais pedagògics de joc, d’experiència i d’aprenentatge per als infants

Actualitzada 23/01/2019 a les 18:20

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística i els serveis municipals d’Arquitectura i de Jardineria, ha iniciat els treballs per transformar dels patis de les escoles bressol municipals en espais pedagògics de joc, d’experiència i d’aprenentatge pensats per al desenvolupament dels infants. El projecte Jardins Educatius s’inicia aquesta setmana amb els treballs a l’Escola Bressol Municipal La Ginesta.La idea general és aprofitar els elements naturals dels patis, relacionar-los amb la resta d’elements, i integrar-los amb el paisatge i l’entorn, d’acord al projecte educatiu dels centres.La intervenció s’inclou en el pla d’inversions 2018 i també preveu que aquest any s’executin, després de l’EBM La Ginesta, les transformacions dels patis de les escoles bressol El Margalló i El Lligabosc.