Un investigador de l'Institut Pere Mata participa en un estudi internacional sobre genètica i decisions de risc

Gerard Muntané ha pres part d'aquesta recerca, que ha identificat 124 variants genètiques associades amb la voluntat d'una persona d'assumir riscos

Actualitzada 22/01/2019 a les 12:35

Un grup internacional de científics on participa Gerard Muntané, investigador de l’Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata, ha identificat 124 variants genètiques associades amb la voluntat d'una persona d'assumir riscos, segons s’ha informat en un estudi publicat aquest mes de gener a Nature Genetics.Els científics destaquen que cap variant en si mateixa afecta significativament la tolerància o la inclinació al risc d'una persona en particular per prendre decisions de risc, i els factors no genètics són més importants per a la tolerància al risc que els factors genètics. Tanmateix, totes juntes, les variants genètiques identificades en l'estudi posen de manifest alguns dels mecanismes biològics que influeixen en la voluntat d’assumir riscos.L'estudi conclou que les variants genètiques que estan associades amb la tolerància global del risc tendeixen a associar-se amb més excés de velocitat, consum d'alcohol, tabac i cànnabis i amb inversions més arriscades i comportaments sexuals. També s'han descobert influències genètiques compartides entre la tolerància general al risc i diversos trets de la personalitat i trets neuropsiquiàtrics – incloent TDAH, trastorn bipolar i l'esquizofrènia.