Un equip de voluntaris reforça l'atenció als sensesostre durant les nits més fredes

Es preveu que en les pròximes hores baixin les temperatures de manera significativa

Actualitzada 22/01/2019 a les 16:09

Un grup de persones voluntàries de Creu Roja i de Protecció Civil reforçarà aquest dimarts i dijous per la nit el servei d'atenció a les persones que dormen al carrer a Reus. Aquests, coordinats des de la Regidoria de Benestar Social, els atendran d'onze de la nit a una de la matinada. Aquesta actuació s'ha posat en marxa davant la previsió que en les pròximes hores baixin les temperatures de manera significativa, tot i que l’avís per fred no ha activat cap pla d’emergència.Els diferents departaments implicats en l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat coordinen la seva acció perquè la ciutadania tingui present la situació de risc per fred, i també per atendre aquelles persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, treballen conjuntament serveis municipals com ara la Guàrdia Urbana, Emergències i Protecció Civil, Serveis Socials (Regidoria de Benestar Social), Brigades Municipals o Salut Pública.En situacions de risc per fred, l'Ajuntament de Reus també fa una crida a les famílies, en especial a les que tenen cura de gent gran i infants, a emprendre les mesures de prevenció particulars que siguin necessàries. Al mateix temps, recorda a la ciutadania que qualsevol que detecti una persona que es troba en una situació d'emergència amb motiu del fred, pot trucar al telèfon de Serveis Socials 977010034 o al 092 de la Guàrdia Urbana.