Reus tindrà un protocol per detectar connexions il·legals

El ple aprova una moció de Cs per realitzar una prova pilot a una zona de la ciutat i mesures de la CUP sobre pobresa energètica

Actualitzada 22/01/2019 a les 09:50

Els dos anys d’empadronament

El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar ahir dilluns, amb el «no» de la CUP i l’abstenció del PP, una moció presentada pel grup municipal de Cs sobre prevenció d’incendis a habitatges connectats il·legalment al subministrament i que implicarà que el consistori «elabori un protocol per detectar les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en col·laboració amb les entitats veïnals que ho sol·licitin». La mesura, segons detallava la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, facilitarà que «els veïns, quan detectin alguna situació de risc, puguin fer arribar el cas a qui sigui competent».El protocol, tal com concreta el cos de la moció, prendrà forma «a partir de l’experiència pilot que es posarà en marxa en una zona de la ciutat per a després estendre-la a la resta» i «ha d’incloure com i a qui s’ha de derivar perquè es puguin prendre les accions pertinents per evitar accidents». Vilella rebutjava ahir, amb tot, precisar en quin punt del municipi es posarà en marxa aquesta experiència. L’Ajuntament va rebre al 2018, segons xifres aportades el passat 13 de desembre, un total de 1.170 sol·licituds de subvencions per fer front a la pobresa energètica. La regidora de Benestar apuntava ahir que el consistori no disposa de dades concretes sobre el nombre de famílies que pateixen aquesta problemàtica. Els barris Mas Pellicer o el Carme han denunciat darrerament de manera reiterada la presència de persones enganxades a la llum i que aquestes connexions generen un risc d’incendi, amb l’alerta afegida ara de l’episodi de Badalona.La moció de Cs va resultar aprovada amb fins a cinc esmenes del govern, tres de les quals consistien a afegir nous punts al redactat. Les altres dues implicaven canvis al text. El document preveu, entre les diferents acccions, «instar les companyies subministradores d’energia elèctrica a que elaborin un mapa que detecti els consums excessius d’electricitat ocasionats per un ús irregular o il·legal de la xarxa». En relació al protocol sobre connexions il·legals, la moció concreta que «si s’identifica famílies que es troben en situació de pobresa energètica, aquests casos es derivin de forma immediata als Serveis Socials de l’Ajuntament perquè, un cop analitzats, s’adoptin les mesures oportunes per a cada cas».El portaveu de Cs, Juan Carlos Sánchez, aclaria al ple que «no és la intenció perseguir a la gent en situació de pobresa extrema», a qui deia que «hem de donar una resposta». Vilella insistia en l’escàs marge que la legislació vigent deixa als municipis. Per això, els punts quart i cinquè de la moció es basen en instar la Generalitat i l’Estat a abordar el desenvolupament de la Llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i el Reial Decret 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica.El ple va aprovar una moció de la CUP, a excepció d’un sol punt, per crear un protocol amb els bombers del Parc de Reus per facilitar informes de vulnerabilitat amb l’àrea de Benestar Social i interpel·lar i establir una relació bilateral amb l’Aliança contra la pobresa energètica per treballar la problemàtica a nivell municipal. La moció també contempla que es procedeixi a redactar un pla local per fer front a la pobresa energètica on es faci un estudi per zones i que, «en la mesura que sigui possible», es deixi de treballar amb les grans empreses que no compleixen la normativa sobre talls. Els dos anys d’empadronament per accedir a ajuts de pobresa energètica es mantenen.