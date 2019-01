Mor Antoni Zaragoza, cronista de Reus

L'Ajuntament li va fer entrega d'un reconeixement el passat mes de juny

Antoni Zaragoza Mercadé, reconegut cronista de la ciutat de Reus, va morir diumenge a l’edat de 82 anys. Zaragoza Mercadé va protagonitzar una llarga trajectòria com a cronista de la ciutat, recuperant i divulgant fotografies i episodis històrics de Reus, per la qual, l’Ajuntament de Reus el va voler homenatjar el passat mes de juny, en un acte celebrat al Saló de Plens, que va comptar amb la presència de nombrosos amics i familiars de Zaragoza.Antoni Zaragoza havia format part d’un bon grup d’entitats de la ciutat, com el Reus Deportiu, o la secció de muntanya del Reddis, a part de ser «Brocanter d’Honor», nomenament fet per la Cambra de Comerç de Reus, de la Borsa del Col·leccionista. Com a fotògraf, havia documentat amb 500 fotografies diferents llibres publicats a Reus, una cinquantena dels quals han estat publicats a través de l’Ajuntament. El seu arxiu fotogràfic ha documentat diferents exposicions i també ha participat en donacions a l’Arxiu Municipal i també al Museu de Reus.Antoni Zaragoza era molt aficionat al periodisme i havia participat en publicacions com el Setmanari Reus i més tard el Diario Español, on signava com Anzame, sempre protagonitzant comentaris i denúncies d’esdeveniments que afectaven la vida reusenca.Per donar l’últim adéu a Zaragoza, aquest matí, a dos quarts d’onze, se celebrarà al Tanatori Municipal una cerimònia de comiat per al conegut cronista de la ciutat.