La residència de gent gran aixecada sobre el Cine Reus Palace obrirà a l'abril

Operaris descarregaven ahir el mobiliari i, pendent de convocar les places, l’empresa gestora de l’equipament admet currículums a través del seu web

Actualitzada 21/01/2019 a les 20:47

Feines avançades

La residència assistida per a persones de la tercera edat que el Grupo Ballesol ha aixecat a terrenys del Cine Reus Palace es posarà en marxa, tal com detallen fonts de l’empresa al Diari Més, «entre l’abril i el maig» d’aquest mateix 2019. Operaris treballen des de fa alguns dies en la instal·lació de mobiliari a l’edifici, una intervenció que hauria d’allargar-se durant aproximadament tres mesos. Tot i que encara no s’han activat els llocs de feina que seran necessaris per oferir servei a la residència –un pas, aquest, que es portarà a terme un cop l’obertura de la residència sigui imminent– Ballesol admet currículums per a aquest equipament a través del formulari del seu lloc web.Empleats descarregaven ahir des d’un camió de grans dimensions tauletes de nit i altres armaris que aniran molt probablement a acabar de perfilar les habitacions dels usuaris. Des de fa algunes setmanes, de fet, l’edifici té aspecte d’enllestit i almenys el gruix de les feines de construcció haurien culminat abans que la residència comencés a ser equipada. Les bastides també han estat retirades, així com part de la senyalització de prohibició d’estacionament i la circulació a les voreres de la Riera d’Aragó i el carrer Batan ha quedat ara lliure d’obstacles.Ballesol no ofereix encara informació precisa en relació a la xifra de places que es posaran a l’abast dels usuaris de la residència. La proposta inicial sobre l’edifici, recollida al Pla Especial Urbanístic que la Generalitat va aprovar al 2017, preveia destinar la planta baixa a usos comuns i serveis, desplegar les habitacions a les plantes pis i reservar el soterrani com a pàrquing. A l’espera que la gestora de geriàtrics aporti informació concreta del projecte, que és privat, la documentació transferida al seu dia a la Comissió de Territori calculava la rendibilitat de la construcció en base a l’activació d’unes 120 places per a avis.El Pla Especial Urbanístic del carrer Batan contemplava un màxim de tres anys per enllestir la intervenció a la zona, però fins al moment només se n’ha consumit poc més d’un i mig. L’estructura principal del geriàtric es va donar per finalitzada a principis del 2018. Les sales del Cine Reus Palace, al seu torn, havien desaparegut completament a l’estiu del 2017, en el marc dels moviments d’enderroc que van precedir l’inici de la construcció de la residència assistida. En l’apartat de justificació de la viabilitat econòmica del nou equipament de Ballesol, el despatx GRAM Arquitectura i Urbanisme –que firma el mateix Pla Especial Urbanístic–, va sondejar mitja dotzena de centres de Reus i el Baix Camp i va fixar en 1.559 euros el preu promig de renda mensual per usuari als geriàtrics de la zona. De l’anàlisi s’extreia llavors que la residència menys plena de totes les obertes superaria el 94% d’ocupació: de mitjana en totes, i segons les mateixes dades, el percentatge de places ocupades ascendia fins a un 97,77%.Si les dues residències compleixen els terminis, la posada en marxa de la de Ballesol podria acabar sent molt propera en el temps amb l’obertura de la d’Horts de Miró. Sobre aquesta última, que ha de posar a disposició dels usuaris 24 places col·laborades, la Generalitat culminarà els darrers tràmits pendents al febrer. Uns 160 avis esperen places a una residència pública al Baix Camp.