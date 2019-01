L'espai de les parades enderrocades del Carrilet acull tallers i activitats

Si prospera la proposta dels paradistes, acabaria convertint-se en una zona de descans amb Wifi i punt de càrrega de mòbils per a clients i treballadors

Actualitzada 21/01/2019 a les 20:54

Un ús permanent

La totalitat dels espais que van quedar lliures al Mercat de Carrilet de Reus quan, el passat mes de setembre, es van enderrocar quatre illes de parades, ja té funció. Durant l’octubre passat, un dels espais lliures va passar a estar dedicat a acollir una zona de jocs infantils, un espai que també estava pensat per la funció de plaça i centrar el pas dels visitants del mercat, dues zones més es van netejar per permetre l’entrada de llum natural a l’espai general del mercat, però una de les zones va quedar sense cap utilitat concreta.Des de l’Ajuntament de Reus han explicat al Diari Més que a aquest últim espai se li ha donat una nova funció, i ara es dedica a acollir activitats per amenitzar la visita dels usuaris d’aquest equipament. Concretament, en aquesta zona ja s’han celebrat alguns tallers de cuina, i seguirà fent la funció d’espai per acollir tota mena d’iniciatives. Des d’activitats per la canalla com ara pinta cares o contacontes, fins a classes de cuina, tallers sobre aprofitament i estalvi del menjar o altres activitats relacionades amb la identitat dels Mercats de Reus, centrada a potenciar el coneixement i el consum dels productes de proximitat i saludables entre els seus clients.Segons comenten des del consistori reusenc, aquest espai podria tenir un ús més definitiu si el projecte de crear zones de descans als Mercats de Reus, que alguns paradistes del Central i el Carrilet van presentar als Pressupostos Participatius del 2019, tira endavant, ja que aquest seria el punt escollit per instal·lar aquest nou equipament.Com es pot veure a la proposta presentada en aquest procés participatiu de la ciutat de Reus, la intenció és crear un espai «agradable amb sofàs, taules altes, tamborets i plantes, i equipat amb xarxa Wifi i connexions per carregar telèfons mòbils». Es tractaria, doncs, d’un espai destinat a amenitzar l’experiència dels clients, i també a permetre moments de descans als mateixos paradistes, segons s’explica en el mateix text de la proposta al procés participatiu.Les seixanta propostes presentades als Pressupostos Participatius d’enguany es troben ara mateix en fase de votació, des del 2 de gener i fins al dia 28 d’aquest mateix mes. Així doncs, encara falta per saber si el projecte dels paradistes dels mercats acaba donant un ús permanent a l’espai.Durant les activitats especials programades als Mercats de Reus per les festes de Nadal, aquesta zona del Carrilet, lliure des que es van enderrocar unes quantes illes de parades, ja va començar a exercir la seva nova funció com escenari dels diversos tallers que es van oferir als usuaris del Mercat del Carrilet sobre cuina i aprofitament del menjar sobrant durant el Nadal, a més d’una classe sobre àpats saludables però festius.Des de Mercats de Reus, de tant en tant, organitzen aquest tipus d’activitats complementàries al servei d’oferta d’aliments que fan habitualment. Amb l’adaptació d’aquesta zona, el Mercat del Carrilet compta ara amb un espai especialment dedicat a aquest tipus d’iniciatives, mentre no es decideixi donar-li una altra utilitat.