L’oferta inclou vols promocionals des de Reus i està disponible tot el dia d’avui i fins a mitjanit

Actualitzada 21/01/2019 a les 15:09

La companyia de vols de baix cost Ryanair ha llançat una oferta massiva pel ‘Blue Monday’ amb un 20% de descompte en un milió de seients per viatjar per tota Europa. Els vols que tenen descompte estan compresos entre febrer i maig. L’oferta ja està disponible i finalitzarà la mitjanit d’avui dilluns, 21 de gener.Entre diversos aeroports que ofereixen vols amb descompte en el marc d’aquest promoció s’hi troba el de Reus. Des de la capital del Baix Camp es pot viatjar, per exemple, a Londres Stansted des de 9,98 euros o a Dublín per 28,99 euros, entre molts altres destins.