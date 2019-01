La URV analitzarà treballadors del Sant Joan en un estudi sobre radiació

El projecte, que està dirigit pel Consell de Seguretat Nuclear, compta amb un pressupost de 900.000 euros i es portarà a terme en tres anys

Diferents grups

El Consell de Seguretat Nuclear ha signat un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Autònoma de Barcelona (UAB) i la de Madrid (UAM) per impulsar un estudi sobre la cerca de marcadors genètics de sensibilitat a baixes dosis de radiació en cèl·lules humanes limfoides. La investigació busca, bàsicament i en termes més planers, analitzar «la resposta cel·lular a exposicions a baixes dosis de radiació».Per a fer-ho, l’estudi comptarà amb la participació de treballadors de l’Hospital Sant Joan de Reus que, per les particularitats de la seva feina, tenen contacte amb aquest àmbit en molt baixes dosis. El projecte ha estat pressupostat en uns 909.000 euros, segons la resolució publicada la setmana passada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), part del qual sufragarà de manera directa el Consell de Seguretat Nuclear. El termini per completar-lo és d’un total de tres anys. La URV hi participa a través del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental i altres grups.L’estudi neix de la constatació, tal com detalla la mateixa documentació, que «la radiació ionitzant es considera un potent agent carcinogen sense un llindar de dosis a partir del qual s’apreciïn els efectes. Tanmateix, la quantificació del risc de les exposicions trobat a baixes dosis de radiació continua sent problemàtica i està subjecta a incerteses». És per aquest motiu que, «el gran desafiament de la investigació en radiobiologia consisteix en proporcionar dades que contribueixin a millorar el coneixement de les bases genètiques i moleculars de la resposta cel·lular a les exposicions amb baixes dosis de radiació». El projecte es fixa la meta d’«identificar nous gens de sensibilitat a les baixes dosis de radiació» i «definir marcadors genètics de radiosensibilitat individual que es puguin incorporar als protocols de protecció radiològica actuals».La URV, la UAB i la UAM hauran de lliurar al Consell de Seguretat Nuclear un informe de les concluions parcials obtingudes fins al moment de la interrupció de l’estudi i podran utilitzar-ne lliurement els resultats amb posterioritat. Pel que fa a la tasca de la URV, la selecció dels subjectes d’estudi entre la plantilla de l’Hospital Sant Joan de Reus es realitzarà «d’acord als llocs de treball catalogats com professionalment exposats a radiacions ionitzants», segons detalla la resolució del Consell de Seguretat Nuclear. La URV participarà en aquest projecte amb científics Tecnatox i Urla, entre altres grups. Tecnatox, el laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental va ser un dels primers d’Europa en abordar el risk assessment en salut humana, derivat de l’exposició a agents ambientals, i ha fet estudis per a valorar els efectes de baixes dosis de radiació.