L'obra d'ampliació de la mesquita de Reus culminarà al març

L’arribada de material i la qüestió econòmica estan retardant l’última fase

Actualitzada 21/01/2019 a les 11:50

Les feines d’ampliació de la mesquita As-Sunnah, ubicada al polígon Granja Vila, per acollir activitats complementàries a l’oració s’allargaran aproximadament fins al mes de març. Així ho expliquen a aquest rotatiu fonts de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, gestora del centre de culte i des d’on apunten que «els treballs van amb força retard». L’entitat atribueix aquest marge de temps afegit a «l’arribada de materials i el tema econòmic». Cal recordar que l’obra està finançada íntegrament a través d’aportacions de la comunitat i va pressupostar-se d’entrada en uns 120.000 euros.La nova nau, annexa a la mesquita, es destinarà a activitats complementàries a l’oració com ara cursos, ponències o reunions, a més de la col·laboració lligada al Banc dels Aliments, que haurà de concretar-se encara. S’hi podran beneficiar, entre 1.000 i 1.200 persones, una xifra que es correspon amb les que fan ús de la mesquita en els dies de màxima afluència. Es cobrirà, així, «una necessitat molt important d’espai que fins ara teníem», tal com han explicat en diferents ocasions des de la mateixa mesquita.La compra de la nau que ara s’està habilitant, al 2015, va coincidir en el temps amb la suspensió, per part del govern de Reus, de l’atorgament de llicències per a nous centres de culte, la qual va paralitzar l’ampliació d’As-Sunnah. Avui, amb la nova normativa vigent i en les circumstàncies en què l’associació la proposa, aquesta encaixa en el marc legal.