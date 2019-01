El Ministeri de Foment tira endavant el nou Pla Director de l'Aeroport

Els serveis tècnics d’aviació civil comencen a revisar la documentació enviada per Aena i l’Estat ha iniciat la tramitació ambiental

Actualitzada 20/01/2019 a les 21:37

Foment ha posat en marxa la tramitació del nou Pla Director de l’Aeroport de Reus. Fonts del Ministeri detallen al Diari Més que «al juliol es va rebre la sol·licitud per part d’Aena per iniciar la revisió» de la documentació que regirà la planificació general de les instal·lacions i el seu desenvolupament i, en l’actualitat, aquesta «està sent analitzada pels serveis tècnics d’aviació civil». Les mateixes fonts concreten que «en paral·lel, s’ha iniciat la tramitació ambiental amb el Ministeri per a la Transició Ecològica». Rebutgen, però, marcar-se una data per a l’aprovació del Pla Director que reemplaci l’actual, elaborat per abastar el període 2006-2013, i es limiten a detallar que la feina en aquest sentit «està avançant».Abans de trobar-se en disposició de rebre llum verda, i tal com apuntaven des de Foment l’estiu passat, el Pla haurà de superar un seguit de passos, entre els quals hi ha l’obertura d’un període d’al·legacions que «podria comportar estudis complementaris». La tramitació d’aquesta eina vital per al futur de l’Aeroport de Reus, segons explicaven en aquell moment, no s’ha vist afectada pels canvis a l’executiu estatal, que ha apostat per seguit tirant-la endavant.L’elaboració del nou Pla Director va ser anunciada al febrer del 2018 pel llavors ministre Íñigo de la Serna, al Senat, interpel·lat per ERC i com un as a la màniga amb què el govern feia front a les acusacions de manca d’inversió a Reus per la concessió de la quarta pista del Prat a Girona i el silenci davant l’aturat projecte d’estació intermodal. De la Serna havia llançat la promesa que tot el procés fins l’aprovació del Pla Director culminés entre finals del 2019 i principis del 2020. Terminis, aquests, que Foment no confirma ara. El primer que va marcar-se, amb tot, i que establia que Aena hagués redactat l’esborrany de la documentació durant la passada primavera, sí que es va complir.En la seva intervenció al Senat, l’ara exministre havia insistit en la tesi que «estem realitzant totes les inversions que són necessàries per assegurar l’operativitat de l’Aeroport de Reus i per garantir la qualitat i la seguretat dels serveis prestats, i ho seguirem fent al futur», condicionava l’empenta econòmica a «la demanda real» del propi aeròdrom, apel·lava a les xifres de passatgers a les instal·lacions com una mostra que «la gestió no haurà estat desastrosa» i negava l’afectació a vols ambulància per l’ajustada plantilla de controladors. El compromís de De la Serna sobre la redacció d’un nou Pla Director per a Reus, també pel context en què va produir-se, va generar sorpresa i recel al territori. L’exministre el qualificava com «un anunci especial» i «una exclusiva de calibre».El Pla Director de l’Aeroport de Reus 2006-2013, el que Foment manté avui com a vigent al seu lloc web, fixava per a l’horitzó del 2020 una previsió de 4.400.000 passatgers anuals –al 2018 han estat poc més d’un milió–, amb 2.893 viatgers i 19 aeronaus per hora a la capital del Baix Camp. El Pla, implantat en un moment de rotunda bonança econòmica i poc temps després que l’aeròdrom superés per primer cop la barrera del milió de passatgers, establia que «s’espera que per al cas més probable de desenvolupament de l’Aeroport de Reus al 2020 es produeixin fins a 50.036 operacions l’any».En un altre ordre de coses, l’Aeroport de Reus va viure ahir el primer cap de setmana sense rebre vols d’esquiadors britànics reprogramats des que el touroperador Neilson posés en marxa la seva operativa a l’Aeroport d’Alguaire. Els quatre diumenges anteriors, Reus havia hagut d’activar-se per acollir els passatgers que Neilson desviava de Lleida davant previsions de boira intensa que no sempre es van acabar donant.