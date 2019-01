Usuaris dels busos urbans es queixen del perill de les parades a les Oques

L’Ajuntament assegura que coneix el problema i que treballa des de fa temps per trobar una solució que sigui factible

L’Ajuntament n’és conscient

Bona valoració del servei

Diversos usuaris dels autobusos urbans i interurbans de Reus lamenten que les parades de la plaça de les Oques, un dels punts més importants i amb més nombre de passatgers de transport públic a la ciutat, són un espai on baixar dels vehicles pot resultar perillós. Ja que la forma de la plaça, els cotxes que s’hi aturen i el fet que en algunes ocasions hi coincideixen diversos autobusos alhora, fan que els vehicles de transport públic no es puguin apropar prou a la vorera, i que la distància que han de salvar els usuaris a l’hora de baixar de l’autobús sigui, en molts casos, massa gran.José, un usuari habitual del bus urbà de més de 70 anys, comenta que per a les persones grans, aquest gairebé mig metre que queda entre el vehicle i la calçada quan s’atura a les Oques, resulta insalvable en moltes ocasions, i que més d’un cop ha vist persones caure a terra per no haver pogut descendir de l’autobús de manera correcta.A més, com ell mateix explica, per a una persona d’edat avançada, caure d’una alçada com aquesta pot resultar en lesions complicades.Altres usuaris del transport públic amb qui ha pogut parlar el Diari Més, comenten que fins i tot per a persones més joves el desnivell pot resultar un problema si qui intenta baixar de l’autobús porta un cotxet o té alguna afectació a la mobilitat. Es tracta d’una incidència que no es dóna en altres parades de la ciutat, ja que és precisament la forma circular de la plaça de les Oques, una de les poques d’aquestes dimensions que compta amb parades de bus tan concorregudes, l’element que impedeix que els vehicles s’hi aturin de forma correcta.Des del consistori admeten que són conscients de la problemàtica que afecta aquesta parada concreta del circuit de transport públic urbà i lamenten les molèsties que genera en els usuaris dels autobusos.A més, l’Ajuntament de Reus afirma que està buscant una solució a aquesta incidència des de fa temps, i que treballa per trobar un sistema que permeti millorar l’experiència dels usuaris de Reus Transport en aquest sentit, però que sigui factible, ja que, la forma de la plaça és un element important en la incidència, i complica trobar-hi una solució adequada.Tot i això, segons recorden fonts municipals, la valoració que els ciutadans fan del servei urbà de transport públic és molt bona i pretenen que segueixi sent així. En aquest sentit, l’empresa municipal Reus Transport va anunciar a principis d’aquest any que congelava les seves tarifes. D’aquesta manera, el bitllet senzill es manté a 1,25 euros, el mateix import des de 2013, la T10, l’abonament més utilitzat, continuarà costant 7,90 euros i el bitllet especial a l’Aeroport es queda en 3 euros.