Urgències del Sant Joan atén uns 300 pacients cada dia en època de grip

L’Hospital, que pot habilitar fins a 35 llits a diferents unitats per afrontar un increment d’ingressos, és el que rep més ambulàncies a la demarcació

Actualitzada 16/01/2019 a les 20:53

Processos respiratoris

Entre els dies previs a les festes de Nadal i aquestes dates, les urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus atenen diàriament, de mitjana, prop de 300 pacients. La xifra, tal com detalla al Diari Més el director del servei, Salvador Sarrà, «representa un increment d’entre un 10 i un 20%» en relació a altres èpoques de l’any. Per abordar l’increment de la pressió assistencial, que ve donada per la proliferació de processos respiratoris vinculats a malalts aguts i fràgils, el centre sanitari disposa de fins a 35 llits a diferents unitats que «poden habilitar-se depenent del volum d’ingressos». La majoria estan a medicina interna i al sociosanitari i el seu ús o no «es valora cada dia i anem adaptant-nos setmana a setmana al que tenim».La planificació sobre aquest període de grip comença a perfilar-se setmanes enrere. «L’augment de l’activitat i potser dels recursos ja es preveu des d’abans de Nadal perquè ara és l’època de l’any en què les urgències de Catalunya treballem més amb malalts respiratoris», afegeix Sarrà, que explica que «el que hem estat fent fins ara és precisament adequar els recursos a l’activitat que assumim, que és superior a la que pot donar-se en altres moments».El primer repunt es dóna en la població pediàtrica, perquè «els nens sempre inicien els processos respiratoris abans i per això ja hi va haver un increment» dels pacients en el global d’urgències en els darrers dies, que «van passar dels 220 o 240 a uns 300 al dia a base de nens». «Ara que aquesta població s’ha estabilitzat, puja la d’adults. Llavors, ens mantenim en aquestes xifres de visites, depenent del dia però al voltant de les 300», apunta el director del servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan.Pel que fa als recursos materials disponibles i relacionats amb urgències, Sarrà precisa que «s’adapten llits a planta. Tenim unitats preparades per poder disposar d’elles si és que tenim més necessitat d’ingressar gent». Són un total de 35 que «estan bàsicament en tres llocs» de l’Hospital. Dos dels més importants són medicina interna i el sociosanitari. «No crec que arribem mai a obrir els 35 llits però és una possibilitat que tenim allà», afegeix Sarrà. Pel que fa al capítol de recursos humans, «hi ha personal que tenim localitzat i que pot ser que li demanem la seva col·laboració en èpoques concretes. És personal, sobretot, d’infermeria, però també personal mèdic».El director del servei d’urgències també fa referència al moviment d’ambulàncies al Sant Joan i explica que «l’Hospital de Reus és el que rep més ambulàncies de les comarques de Tarragona. En rebem més de 300 cada setmana. I, davant d’un servei d’urgències, evidentment hi ha ambulàncies». Sobre la percepció de col·lapse que de vegades s’ha donat a l’entorn d’aquest servei, expressa que «la paraula col·lapse, si mirem a nivell catedràtic què vol dir, és una situació de desatenció mèdica a l’usuari per manca de recursos. Això a Reus no ha passat mai. Ara, hi ha hagut dies que hi ha hagut més pressió assistencial. Però no perquè hi hagi un cotxe, una persona o tres ambulàncies es dóna un col·lapse».Aquest, diu Sarrà, «és un hivern normal, ni millor ni pitjor» a urgències, «i durant l’hivern tenim més feina». «És una zona on tenim moltes residències, que són llocs on viu molta gent gran i fràgil, que són susceptibles de patir aquests processos respiratoris i que a l’hivern ho noten molt. Llavors, tenim un gran increment de gent gran, dèbil, amb processos crònics als pulmons, que s’empitjoren, han de venir i les assistim», afegeix, i conclou que «les xifres del Sant Joan en aquesta època són similars a les de la resta de centres. Quan ve la grip, ve a tot arreu, i anem tots alhora».