L'equip s'enfrontarà a Las Palmas encara en pitjor estat que a l'agost

Llavors no es coneixia l’abast de la situació

Actualitzada 16/01/2019 a les 20:40

La pitjor primera volta

El CF Reus Deportiu rep dissabte al vespre a la Unión Deportiva Las Palmas a l’Estadi Municipal en el primer partit de la segona volta de la Lliga de Segona Divisió A, i ho fa en una situació molt més precària que la que patia en el primer matx d’aquesta temporada 2018-19, en què els homes de Xavi Bartolo van visitar l’estadi de Gran Canària i van acabar perdent per 2-0.El passat 19 d’agost el Reus es va veure obligat a arrencar la competició en la seva tercera temporada al futbol professional sense haver pogut inscriure a diversos jugadors que havien estat molt importants durant la pretemporada.En aquell moment no es coneixia l’abast dels problemes econòmics de l’entitat reusenca, i semblava que només es tractava d’un problema puntual. Però dels set jugadors que no van viatjar a les Canàries per aquell partit: Tito Ortiz, Vítor Silva, Karim Yoda, Isaac Cuenca, Miguel Linares, Shaq Moore i Jesús Olmo, només els tres últims van poder acabar disputant partits oficials amb la samarreta roig-i-negra.Però el CF Reus arribarà al partit de dissabte, que es disputarà a l’Estadi Municipal a dos quarts de nou del vespre, amb només onze jugadors disponibles de la primera plantilla, ja que la lesió que el porter Pol Freixanet va patir durant el darrer enfrontament de Lliga, ha deixat el conjunt roig-i-negre totalment en quadre.A més d’aquest fet, que condiciona molt la tasca del cos tècnic, que ha de tenir en compte que, per a poder competir, ha de tenir sobre el terreny de joc a set futbolistes professionals com a mínim. La situació general del club és totalment precària, amb uns impagaments als jugadors que s’han repetit pel que fa a la nòmina corresponent al mes de desembre, i tenint en compte que ni el cos tècnic, ni els membres del filial -l’únic recurs de què disposa l’equip per suplir les baixes-, ni la resta de treballadors de l’entitat, han rebut els darrers salaris.També penja sobre l’equip roig-i-negre la possibilitat de ser expulsat de la competició, una decisió que recau sobre el jutge de disciplina de la Lliga.Així que, tot i que a l’agost semblava que el Reus no podia arribar pitjor al partit contra Las Palmas, s’ha vist que sí. Però això no vol dir que l’equip de Xavi Bartolo no tingui possibilitats de guanyar l’enfrontament contra el conjunt canari, ja que no ha perdut cap dels dos partits disputats des de la marxa de cinc jugadors importants, el passat 28 de desembre, moment en què semblava que el CF Reus no només estava tocat, sinó també enfonsat.Com era d’esperar veient la situació en què es troba immers el club roig-i-negre, la primera volta de l’equip de la capital del Baix Camp ha estat la pitjor que ha protagonitzat el Reus des de la seva arribada a la Segona Divisió A.Actualment, l’equip dirigit per Xavi Bartolo té 21 punts, després de sumar cinc victòries, sis empats i deu derrotes, i es troba tercer per la cua de la classificació. Mentre que fa dos anys, en la seva primera temporada a la categoria de plata, el conjunt roig-i-negre acumulava 30 punts i era vuitè a la taula, després de tancar la primera volta amb vuit victòries, sis empats i només set derrotes.L’any passat en aquestes dates, els roig-i-negres es trobaven en catorzena posició amb 26 punts, havent aconseguit cinc victòries, onze empats i cinc derrotes. Caldrà veure doncs, si el CF Reus pot seguir lluitant en aquesta segona volta, o si tot queda en fum.