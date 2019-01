Reus posa en marxa un Pla de neteja intensiva als barris

Es va iniciar el passat 8 de gener i s’allargarà fins al 14 de febrer

Actualitzada 16/01/2019 a les 17:09

Reus ha posat en marxa un Pla de neteja intensiva dels barris de la ciutat. La regidoria de Via Pública ha impulsat el pla que es portarà a terme als barris de més alta densitat de població i amb un ús més intensiu de la via pública. El pla es va iniciar el passat 8 de gener i s’allargarà fins al 14 de febrer, coincidint amb el final de les festes de Nadal.La programació prevista en el Pla de neteja intensiva s’ha realitzat tenint en compte el calendari habitual del servei de neteja de la via pública de la ciutat, de manera que les dues programacions són complementàries, i amb l’objectiu que es millorin de manera notable els nivells d’eficàcia en la neteja. Aquest pla de reforç es farà tres dies a la setmana, de dimarts a dijous, sempre en horari diürn.El pla divideix la ciutat en 16 zones, i estableix un calendari amb un dia d’actuació intensiva a cada zona, amb tres equips de neteja i sis operaris. La planificació preveu dos dies addicionals per destinar-los a imprevistos o, si és possible, incrementar les zones incloses en el pla.L’Ajuntament de Reus posa en marxa de manera periòdica plans de neteja intensiva de la via pública als barris, d’acord a les necessitats de la ciutat. Necessitats que es veuen incrementades durant els mesos d’estiu o després de llargs episodis festius, com és el cas de les festes de Nadal.