L'Ajuntament de Reus, a punt d'enllestir el projecte de la vorera de Blancafort

Els veïns es mostren descontents amb la forma en què s’ha gestionat i continuen decebuts perquè encara no hi ha data aproximada per les obres

Actualitzada 15/01/2019 a les 21:05

Unes obres conjuntes

Els veïns, poc satisfets

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, van visitar ahir al matí la urbanització Blancafort per valorar l’estat del barri i per mostrar als veïns els plànols del projecte de la vorera de la carretera de Cambrils, una millora que els habitants de la zona reclamen des de fa quatre anys.Segons el president de l’Associació de Veïns d’aquesta urbanització, Bartolomé Pluma, ha explicat al Diari Més, feia diversos anys que l’alcalde no realitzava una «visita de barri» a la urbanització Blancafort, i aquest fet també disgustava els veïns, que com ja van explicar a aquest mitjà fa unes setmanes, se senten «abandonats» pel consistori reusenc.El representant dels veïns del barri va poder veure ahir, durant la visita de les autoritats municipals a la urbanització, els plànols que dibuixen com ha de quedar la vorera de la T-11 un cop construïda, tot i que Pluma es mostrava descontent amb el fet que ni el regidor d’Urbanisme, ni l’alcalde van voler precisar la data de presentació.Els plànols del projecte, als quals ha pogut tenir accés el Diari Més, mostren la vorera, que ha de recórrer el lateral dret de la carretera de Cambrils, des de la rotonda i fins a l’entrada del Tennis Monterols, des d’on es pot accedir a la urbanització Blancafort. Unes imatges que sembla que finalment donen forma a una reivindicació que els veïns d’aquest barri reusenc fan des del 2015.Com ja va explicar aquest diari, aquestes obres han d’anar a càrrec de la Generalitat i de l’Ajuntament, però és l’administració local qui ha de presentar un projecte perquè el procés es posi en marxa. Segons informen fonts municipals, el projecte està gairebé enllestit, ja que només falta ultimar alguns detalls, i que el presentaran a la Generalitat de forma «imminent».Tot i que sembla que finalment la vorera de la carretera de Cambrils per accedir a la urbanització Blancafort es desencallarà aviat, i que la realització d’aquest espai per a vianants podria ser una realitat en els pròxims mesos, Bartolomé Pluma es mostra desconfiat, ja que el projecte de construcció de la voravia ja s’havia aprovat en una ocasió, però finalment no es va acabar realitzant.A més, segons recorda Pluma, des del consistori havien dit als veïns que aquest projecte estaria enllestit abans que acabés el 2018, i tot i que només s’ha endarrerit una mica, els veïns continuen pensant que no es tracta d’una iniciativa d’importància per al govern reusenc.La visita de Carles Pellicer i del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus també va servir perquè les autoritats valoressin l’estat del barri i per determinar si cal fer-hi més intervencions per millorar-ne l’estat, i garantir el benestar dels habitants d’aquesta zona, segons explica el president de l’Associació de Veïns de Blancafort.Ara doncs, falta que l’Ajuntament presenti el projecte a la Generalitat, i a partir d’aquest pas, la realització de l’anhelada vorera podria estar una mica més a prop de ser una realitat.