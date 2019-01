El Ministeri de Treball es ven locals i pisos a Reus per valor de 600.000 euros

La Tresoreria General de la Seguretat Social programa dues subhastes amb sis lots d’immobles buits i en desús, alguns a Tarragona i Móra d’Ebre

Mantenir l'antiga seu de la Seguretat Social buida costa 11.200 euros l'any El Ministeri de Treball gasta, cada any, fins a 11.179 euros en despeses derivades del manteniment de l'antiga seu de la Seguretat Social, ubicada als baixos dels números 4-8 del carrer Bertran de Castellet i buida des que els serveis que acollia es traslladessin al nou edifici d...

La Tresoreria General de la Seguretat Social inicia els moviments, d’acord amb el Ministeri de Treball, per desprendre’s de patrimoni ubicat a Reus i es desvincularà de diverses dependències que se sumen a l’antiga seu de Bertran de Castellet, per la qual hi ha previst obrir una segona subhasta després que la primera quedés deserta. En concret, es tracta de dues finques urbanes localitzades entre el carrer del Roser i l’avinguda Marià Fortuny que, en el seu conjunt, sumen un preu mínim de licitació d’uns 270.000 euros. Els baixos del carrer Bertran de Castellet es tornen a oferir amb 333.700 euros com a xifra de sortida.La primera subhasta es divideix en dos lots integrats pels baixos dels números 101-103 del carrer del Roser de Reus, que ocupen una superfície de 139 metres quadrats i tenen un preu de 140.000 euros. El segon lot consisteix en un pis del número 66 de l’avinguda Marià Fortuny, cantonada amb el carrer del Roser, que té una superfície de 119 metres quadrats i surt a subhasta a partir de 133.000 euros. Fonts de la subdelegació del govern a Tarragona expliquen que ambdós espais van acollir serveis proporcionats per Activa Mutua i que ara, desvinculats de l’activitat, entre en procés per recuperar fons.En una segona subhasta s’oferiran els baixos dels números 4-8 del carrer Bertran de Castellet, amb una superfície de 744 metres quadrats. El preu de sortida es manté respecte a la vegada anterior, quan va quedar deserta, en uns 334.000 euros . El Ministeri de Treball gasta, cada any, fins a 11.179 euros en despeses derivades del manteniment de l’antiga seu de la Seguretat Social, que va estar allotjada a Bertran de Castellet. L’espai està buit des que els serveis que acollia es traslladessin al nou edifici de la plaça Gandhi. Un moviment, aquest, que va produir-se al desembre del 2016. L’immoble acumula per tant més de 24 mesos tancat. Mentre no se n’aconsegueix desprendre, però, Treball inverteix prop de 1.000 euros al mes en els baixos, el que considera «l’import mínim per mantenir aquest edifici en perfectes condicions». El Ministeri va iniciar al febrer del 2018 les gestions pertinents per conèixer-ne el valor i posar-lo a la venda. En la resposta a una pregunta formulada al Congrés pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’Estat precisa que, dels 11.179 euros anuals que s’endú la seu en desús, un total de «3.745 euros corresponen a tributs municipals, IBI i taxa de la brossa».La mateixa subhasta de Bertran de Castellet comptarà amb una finca urbana al número 15 del carrer Sevilla de Tarragona, amb 400 metres quadrats i que tindrà un preu de 259.000 euros. També amb un solar al carrer Antoni Gaudí de Móra d’Ebre. I amb una finca l’avinguda Ramon i Cajal, també a Tarragona, dels números 31 al 33 i que té uns 240 metres quadrats. En aquest últim cas, el preu és de 259.000 euros. Les dates de les subhastes encara s’han de marcar.