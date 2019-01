Un nou intent d'ocupació a Mas Pellicer acaba amb dues persones identificades

Mossos i Urbana van actuar per l’avís que uns individus equipats amb eines retiraven una tàpia de formigó al bloc 25, que ja va patir un episodi dimecres

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:45

Tres casos en cinc dies

Agents de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van haver d’intervenir ahir a Mas Pellicer per evitar una nova ocupació a un dels pisos del bloc 25. El mateix habitatge ja havia patit un intent en aquest sentit tot just dimecres passat, cinc dies enrere, però els veïns van aconseguir neutralitzar-lo. Ahir, l’alerta d’una de les persones que viu a l’edifici va activar els cossos de seguretat i va mobilitzar l’Associació de Veïns I de Maig, membres de la qual també van acudir ràpidament al pis, que seria propietat d’una entitat bancària. Va ser el soroll dels cops dels qui intentaven rebentar la porta, tapiada amb blocs de formigó, el que va delatar la seva presència.Fonts de Mossos d’Esquadra detallen al Diari Més que l’avís per l’intent d’ocupació es va rebre a les 17.17h i que, un cop al lloc, la policia catalana va identificar almenys dues persones que estarien relacionades amb els fets. Al seu torn, per part de la Guàrdia Urbana de Reus precisen que el cos va fer-se càrrec de les gestions d’informació al propietari i de la recollida de denúncies. Des de I de Maig, el president Eduardo Navas explica que «aquesta vegada eren moltes persones, entre sis i set» les que intentaven accedir a l’habitatge del 25, el qual «saben que està tancat i que no passarà res per entrar-hi perquè és d’un banc». El representant veïnal apunta que «es tracta de persones que ja van preparats amb les eines necessàries, martells i altres coses com per trencar blocs de formigó» i lamenta que «els qui viuen amb normalitat a casa seva s’hagin de trobar dia sí i dia també amb algun cas al barri».En total, són 28 els habitatges il·legalment ocupats que ha comptabilitzat l’associació de veïns. Divendres passat, de fet, des de I de Maig ja van aturar un altre intent que, en aquella ocasió, va produir-se a un pis del bloc 8 i que va tenir lloc a les nou de la nit. Navas lamenta que, quan la policia hi intervé, «les persones que han volgut rebentar la porta es queden fora esperant que marxin per tornar-ho a provar» i diu que «sovint es tracta de grups que es dediquen a fer aquestes coses». El president de l’entitat veïnal critica, a més, que la comissaria externa de proximitat de la Guàrdia Urbana amb què compta el barri «molts cops, com avui, està tancada en l’horari que hauria d’oferir servei» i que «no sempre arriben a temps quan hi ha un avís». Fonts de la policia local concreten que «la comissaria està oberta en el seu horari però, de vegades, per un acord amb els veïns, l’agent no està a dins recollint denúncies perquè surt a patrullar pel barri». I que «quan això passa, hi ha un cartell a l’entrada de la comissaria on s’indica la situació, amb un número de telèfon on es pot trucar si es vol posar una denúncia».