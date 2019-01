Primer pas per l'enderroc dels edificis deshabitats i en mal estat del Carme

Van aixecar l’acta de les obres que han de començar en pocs dies

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:53

Les obres d’enderroc dels edificis buits i en mal estat localitzats als carrers Sant Jaume 26, Sant Jaume 22-24, Closa de Freixa 1, Closa de Freixa 1a, Sant Benet 7-5-3, Sant Benet 1 i Sant Francesc 13 començaran en pocs dies, ja que ahir al matí, es va aixecar l’acta per iniciar l’enderroc d’aquests immobles, el primer pas per començar a treballar. Segons Josep Machado, president de l’Associació de Veïns del barri del Carme, va explicar a aquest mitjà, amb aquest pas ja realitzat, l’inici de les obres és imminent.Les obres d’enderroc les va adjudicar l’Institut Català del Sòl la tardor passada a l’empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., i en un primer moment estava previst que comencessin al novembre.Les obres tenen una durada prevista d’uns quatre mesos, i han de deixar pas, molt probablement a un projecte d’habitatge social, ja que els espais d’aquest tipus que hi ha a la ciutat registren una ocupació del 100%.