Pellicer, sobre l'arxivament per l'1-O: «Com era previsible, ha acabat en no res»

L’alcalde de Reus acusa la fiscalia d’investigar els alcaldes «amb motivacions polítiques»

Actualitzada 15/01/2019 a les 19:02

Més reaccions dels alcaldes

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, s’ha mostrat satisfet pel fet que la fiscalia hagi arxivat la investigació per la seva participació en l’organització del referèndum de l’1-O. «Com era previsible, ha acabat en no res», ha declarat aquest dimarts a la tarda en roda de premsa. Pellicer ha criticat que la fiscalia va iniciar la investigació «amb motivacions polítiques» i ha insistit que, «tot i la persecució dels jutjats i la fiscalia, l’Ajuntament i jo com a alcalde sempre hem complert i complirem la llei». En aquest sentit, el batlle ha denunciat que «perseguir els càrrecs electes atempta contra els drets civils».Carles Pellicer ha afegit que sempre han estat «al costat del dret a decidir» i ha garantit que sempre defensaran que «la gent pugui expressar-se votant». L’alcalde ha destacat que, «malgrat tots els impediments», a Reus la ciutadania va poder votar en el referèndum. «D’això es tractava, que qui volgués votar pogués fer-ho», ha defensat. Finalment, l’alcalde ha lamentat que l’arxivament hagi trigat un any en produir-se.A banda de la investigació per l’organització de l’1-O, ara arxivada, el jutjat d’instrucció número 2 de Reus ha processat Pellicer per un presumpte delicte d’odi pel manifest que va signar el 3-O demanant que els agents de la policia espanyola allotjats a la ciutat pel referèndum marxessin. A l’alcalde de Reus se l’acusa «d'incitar la població perquè expulsessin els policies, agreujant la tensió ciutadana». Pellicer, que va signar el manifest conjuntament amb els portaveus del PDeCAT, ERC, CUP i Ara Reus, també acusats, considera que tot plegat és una «persecució política».A més de la investigació a l’alcalde de Reus, la fiscalia ha arxivat les que havia obert contra els alcaldes d’Amposta, Deltebre, Torredembarra i Cunit. L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ho han celebrat a les xarxes socials.«Una jornada democràtica no pot comportar la judicialització vergonyosa que ha tingut», ha escrit Tomàs, que també ha agraït «l’escalf» dels que han estat al seu costat en aquest procés i ha reivindicat «continuar lluitant per acabar amb la repressió de la resta de companys».De la seva banda, Soler ha assegurat que està «content» perquè s’hagi arxivat la investigació, un fet «que mai hauria d’haver ocorregut». «Seguirem defensant la llibertat i la democràcia com a camí per a assolir l’anhel compartit per la majoria de la societat catalana», ha piulat.