Les obres de la Sang tancaran el circuit comercial del Tomb de Ravals de Reus

Els establiments de la zona han tingut una campanya de Nadal fluixa, ja que l’estat de la plaça que complicava l’accés

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:44

Un Nadal fluix per al comerç

Un espai per als vianants

Un dels principals objectius de les obres de reforma i millora de la plaça de la Sang de Reus, i de les que es van fer a la plaça de Catalunya, és tancar el circuit comercial del Tomb de Ravals i potenciar la zona perquè es converteixi en un altre punt de referència d’oci a la ciutat.Segons va explicar l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, aquestes obres formen part del projecte que pretén millorar la zona que uneix els ravals de Sant Pere, del Pallol i de Santa Anna, amb el passeig comercial del Pallol i el carrer de les Galanes. L’objectiu d’aquesta millora de l’espai és atraure més locals i comerços cap a aquesta zona, per potenciar i donar-li més protagonisme.Amb aquestes accions es pretén ampliar l’atractiu comercial que ja té el centre de la ciutat, i donar més visibilitat i un accés més amable per als vianants a espais com el Museu Salvador Vilaseca del raval de Santa Anna.Des d’El Pallol, passeig comercial, consideren que aquesta remodelació de la zona és positiva per al teixit comercial del centre de la ciutat, ja que, tant la zona del Pallol, com els comerços situats a la part final del carrer de les Galanes, i dels trams que toquen a aquesta zona dels ravals de Sant Pere i de Santa Anna, es beneficiaran del fet que l’espai passi a ser un indret més atractiu per als vianants.Tot i que la valoració de la finalitat de les obres de la plaça de la Sang que fan els comerciants de la zona és positiva, reconeixen que durant la campanya de Nadal s’han vist afectats per la complicació de l’accés a la zona.Des de l’Estanc del Pallol expliquen que han notat una baixada de clients considerable des de l’inici de les obres, una davallada que, sobretot, s’ha evidenciat durant la campanya de Nadal, que enguany ha estat molt fluixa. Ja que, segons assegura una treballadora, als clients «els costa molt arriba fins al local» i molta gent prefereix buscar un altre establiment amb un accés més fàcil.Pau Salvadó, representant d’El Pallol, explicava que els locals d’aquest passeig comercial han viscut una campanya de Nadal més fluixa que les anteriors, ja que l’accés a la zona amb cotxe es feia molt més complicat que habitualment.Tot i que Salvadó reconeix que les obres s’havien de fer, i que a llarg termini seran positives per als comerços d’aquest espai, afirma que els botiguers haurien preferit que les obres «comencessin ara al mes de gener», ja que d’aquesta manera, s’haurien estalviat l’afectació a la campanya de la Nadal, i el gruix de la durada de les tasques de remodelació hauria recaigut en una època que ja, habitualment, és fluixa per als comerços, com són els mesos de gener, febrer i març.Quan acabin els treballs que s’estan realitzant a la Sang, que van iniciar-se a mitjan mes de novembre i que està previst que acabin a finals de març, la zona passarà a tenir molt més espai dedicat als vianants, i perdrà diverses places d’aparcament.La plaça de la Sang quedarà a un sol nivell, com ja passa amb el raval del Pallol, per facilitar la circulació a peu, ja que seran els vianants qui tindran prioritat en aquest espai. A més, s’instal·laran diversos elements de mobiliari urbà i enjardinament, per garantir que no hi quedi espai per a l’aparcament descontrolat.El carreró de la Sang, que també quedarà a un sol nivell, tindrà la circulació de vehicles restringida a través d’una pilona extraïble. Pel que fa al carrer d’Arnavat i Vilaró, l’altre accés del trànsit a la plaça de la Sang, un cop finalitzades les obres ja no hi quedarà espai per aparcar, i a més, comptarà amb unes voreres més amples que facilitaran la circulació dels vianants, ja que les voreres que hi havia fins ara, eren molt estretes.