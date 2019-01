En marxa els treballs per tancar la plaça de la Festa Major

Els veïns havien denunciat prostitució a la zona

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:50

Els primers treballs per col·locar una tanca que envolti la plaça de la Festa Major van posar-se ahir en marxa. L’Associació de Veïns de Mas Vilanova, presidida per Valentín Rodríguez, havia lamentat de manera pública fa pocs dies que l’Ajuntament «està incomplint el compromís d’haver enllestit al desembre les feines» per enreixar aquest punt i evitar, així, que s’hi pugui accedir durant les nits. La mateixa entitat havia denunciat la pràctica de prostitució a la plaça i recordava que es tracta d’una zona escolar. Un dels veïns, Jordi Pouget, explicava ahir que «treballadors d’Urbanisme i d’una empresa de serralleria han vingut a prendre mides». Un extrem, aquest, que confirma Rodríguez, el qual valora que «serà casualitat, però tot comença a rodar després de la roda de premsa» i diu que «en qualsevol cas, estem contents». Les obres van ser aprovades com un dels projectes que van rebre llum verda en el marc dels Pressupostos participatius 2018 i els veïns «teníem el compromís que les portarien a terme al desembre, però no s’han fet», explicava el president de l’Associació de Veïns de Mas Vilanova la setmana passada. El tancament dels jardins a l’entorn de la plaça de la Festa Major era un dels catalogats com a petits projectes i estava pressupostat en prop de 20.000 euros. Va obtenir, durant les votacions dels Pressupostos participatius 2018, un total de 125 vots que van propiciar que s’aprovés la seva materialització. Fonts municipals apuntaven llavors que aquest projecte «es troba en fase de licitació» i asseguraven que, efectivament, «es farà». El govern «pren nota», detallaven les mateixes fonts, de la resta de qüestions que inquieten els veïns de Mas Vilanova i «hi treballarà». Ahir també s’estaven portant a terme al barri treballs de «neteja a fons», tal com explicaven els veïns.