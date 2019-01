Busquen un home per estafar 2.700 euros a dues persones fent compres per Internet

El delinqüent hauria doblat les targetes de crèdit de les víctimes amb la col·laboració d’un altre individu, ja detingut

Actualitzada 15/01/2019 a les 13:40

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir, el passat divendres, un home de 28 anys, nacionalitat senegalesa i veí de Tarragona, com a presumpte autor dels delictes d’estafa bancària. Tanmateix, els mossos han activat una ordre de detenció per a un segon home com a presumpte autor del mateix delicte.La investigació va començar a finals de l’any passat arran de la denúncia d’un home que havia detectat diversos càrrecs amb la targeta de la seva empresa. Es tractava de compres de bitllets d’avió efectuades durant un període de temps molt concret. El total dels càrrecs fraudulents ascendia a 2.377 euros.Mentre els investigadors feien gestions per esbrinar la identitat de l’estafador, una segona víctima va denunciar una cas similar. En aquesta ocasió, els estafadors li van carregar als seus comptes diferents compres d’articles amb un valor total de 296 euros.Gràcies a la informació aportada per les víctimes i a les gestions d’investigació dels agents, els mossos van arribar a la conclusió que els estafadors eren dos homes, un extreballador de l’empresa estafada i el seu amic. Així, durant el temps que va treballar, el detingut hauria aprofitat per fer un duplicat de la targeta de crèdit de l’empresa i de l’altra víctima.Els mossos van detenir un dels presumptes autors el passat divendres. A l’altre investigat li van decretar una ordre de detenció.El detingut va passar aquest dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta per detenir el segon individu relacionat amb l’estafa.