Veïns de Mas Pellicer aturen dues ocupacions en una setmana

L’AVV I de Maig, que coordina els avisos quan es rebenta una porta, demana presència policial i lamenta que les connexions il·legals són un risc d’incendi

Actualitzada 13/01/2019 a les 20:17

«És perquè no estem al centre»

El veïnat de Mas Pellicer ha intervingut per aturar, en la darrera setmana, un total de dos intents d’ocupació il·legal d’habitatges al barri, on ja es comptabilitzen 28 pisos amb inquilins en situació irregular. El primer episodi va tenir lloc dimecres, 9 de gener, a les cinc de la tarda, al bloc 25. «Vam mobilitzar-nos per l’avís d’una de les persones que viu al mateix edifici i que va sentir cops», explica al Diari Més Eduardo Navas, president de l’Associació de Veïns I de Maig, que diu que els ocupes no van poder accedir a l’habitatge perquè «ja estava tapiat amb blocs de formigó que no van poder trencar».El segon va ser divendres 11, a les nou de la nit, al bloc 8, en un pis que es trobava deshabitat perquè s’hi feien obres de reforma de gran envergadura. En aquell cas, «sí que van arribar a entrar però vam parlar amb ells i vam aconseguir que marxessin». Era una família jove que «sabien que no hi havia moviment i van aprofitar per entrar». Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana també s’hi van personar.Un paleta vinculat a l’entitat veïnal tapiava encara ahir el pis del bloc 8 «perquè, si no, demà algú altre s’hi haurà tornat a posar». Al mateix número 8, durant la matinada d’ahir diumenge, ha «desaparegut la porta d’entrada a l’edifici», segurament, concreta Navas, «per vendre-la com a ferralla perquè és metàl·lica». Des de l’Associació de Veïns I de Maig demanen «patrulles a peu i més presència policial» per evitar situacions d’aquest tipus i també que «la comissaria de la Guàrdia Urbana amb què compta el barri estigui oberta en l’horari que té i els agents patrullin, parlin amb els comerciants i amb el veïnat, s’interessin per com està tot i puguin, així, començar a solucionar-ho». Navas detalla que, quan es dóna un intent d’ocupació, «sí que avisem a la policia» però que «fan fora els ocupes i hores després hi tornen i no passa res». Els dos darrers intents d’ocupació no han tingut lloc en pisos d’Habitatge, que en gestiona prop de 200 al barri –un 35% del seu parc a Reus–, sinó que eren de particulars.El president de l’entitat veïnal lamenta que «tenim por» quan «algun veí s’acosta al local de l’associació a dir que hi ha ocupes –el protocol marcat al barri pel veïnat és aquest– perquè no sabem qui ens trobarem rere la porta ni en quines condicions» però diu que «és quan nosaltres parlem amb ells que aconseguim que no tornin». «No som el Mercadal, ni l’estació d’autobusos, no ens mereixem una comissaria oberta ni la presència policial perquè no tenim la categoria de la resta», conclou el representant veïnal, que recorda que «a aquest barri viuen unes 5.400 persones, però no estem al centre».Navas apunta que el veritable perill «no són els ocupes» sinó «la seva activitat», que desemboca en «robatoris i problemes d’incivisme que de vegades fan convivència sigui impossible i obliguen els veïns de tota la vida a marxar». També «les connexions il·legals fetes de qualsevol manera, especialment a la llum, que ja han provocat diversos incendis als blocs i han fet sortir els veïns espantats pel fum». El president de I de Maig, que ja ha denunciat aquesta problemàtica en innumerables ocasions, reitera que «qualsevol dia l’incendi serà a la nit, estarem dormint, i algun pis sortirà cremat. I llavors, ja no serà moment d’arreglar res». Sobre les circumstàncies de les persones que rebenten portes, valora que «si són necessitades, han de seguir el curs de Serveis Socials».