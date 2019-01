«Una coalició constitucionalista que governi per a tots és possible»

L’alcaldable popular aposta per una llista «continuista i amb experiència» per «centrar-nos en la ciutat»

—El PP, els últims quatre anys, ha liderat l’oposició en preguntes, precs i propostes de resolució. N’hem fet prop de 100. Hem sigut els més actius i els que més hem incidit en temes de ciutat. Hi ha hagut altres grups que ens han fet perdre molt de temps a cada ple en qüestions que no tenien a veure amb la vida ni amb els problemes reals dels nostres veïns: l’estatut, el procés, el referèndum...—Per als qui només hagin viscut govern, ha de ser complicat. Però jo havia estat abans a l’oposició. És una tasca dura i poc visible. Has de reunir-te amb gent, conèixer els problemes i intentar resoldre’ls des d’on estàs. Els tres anys que vam ser al govern va ser com anar pel desert i trobar un oasi, perquè podíem respondre a les necessitats de la gent. A l’oposició, hem seguit fent la nostra feina de regidors i la nostra desesperació ha estat veure com el govern no ha fet res.—Hem liderat el tema de l’Hospital Sant Joan. Des del 2015, quan es van detectar els primers dèficits, vam ser els primers que vam demanar que la Generalitat se’n fes càrrec i vam denunciar que els reusencs pagaven dos cops la sanitat. Ara l’alcalde i la regidora de Salut diuen que sí que ha de ser així, però ho diuen després d’haver pagat 14 milions d’euros. Al 2016 vam abandonar, com a protesta, el consell d’administració de l’Hospital. I vam portar propostes al ple perquè hi entressin representants de treballadors.—Hem lluitat molt per l’obertura de la residència d’Horts de Miró. I hem reivindicat el pavelló de l’Institut Roseta Mauri. Hem demanat un centre de tecnificació de patinatge. S’estan fent els vestidors del camp de futbol de La Pastoreta, que va ser una condició nostra per aprovar pressupostos, i el barri Montserrat ja té el seu local social. Volem seguir garantint la llibertat educativa per als pares amb el 3+2 que vam aprovar i que ara sembla que l’alcalde vulgui canviar. Hem aprovat mocions al ple per la subvenció de llibres i material escolar amb uns 120.000 euros de l’IBI d’autopistes que no cobràvem. I demanem que s’eliminin els barracons de qualsevol escola. A nivell d’empresa, hem portat mocions perquè els nous empresaris tinguin reduccions d’impostos. La qüestió comercial també ens preocupa molt: el centre té locals tancats i calen ajuts per recuperar el perfil comercial. Volem el projecte del baixador de Bellissens i defensem l’estació intermodal. Una cosa tan bàsica com la moció que es va aprovar perquè l’Aeroport es digués Antoni Gaudí, ningú s’ha preocupat per executar-la—Amb la seva aritmètica i amb 11 regidors, només ens han trucat quan ens han necessitat. No ens han donat informació. L’alcalde, per primer cop el vam fer alcalde nosaltres. I el seu comportament no ha estat el desitjable. Actua com a líder d’un partit, oblidant-se de més de la meitat dels reusencs. I ha permès que es vulneri la legalitat a Reus amb assetjaments a comissaries, a policies, llaços a qualsevol espai, als nostres seients del ple. Ha desistit de negociar els pressupostos i ha tirat endavant. No passarà a la història per haver fet res important a la ciutat.—La politització de la diada de l’Onze de Setembre ha de canviar, ha de ser un dia de tots els reusencs i no com ara, que sembla el dia dels independentistes. Vam portar a la subdelegació un escrit demanant que es retiressin els cartells de l’AMI i vam estar en contra de l’aportació que l’Ajuntament hi va aprovar. Volem que es retiri la pancarta de presos polítics de l’edifici consistorial, que ha de ser apartidista perquè és la casa de tots els reusencs.—Els ha interessat dividir-la entre els llaços grocs i els que no en porten. Hi ha un govern independentista però qui està més legitimat per parlar som els constitucionalistes, que no ens hem saltat les lleis. En unes eleccions municipals, cal deixar de banda aquest debat perquè, si no, els hi he de dir: «Passin primer pels tribunals, aclareixin tot el que han fet i, quan hagin complit les sentències, estaran en igualtat de condicions que un servidor». Però, si entrem en aquest debat, decebrem els ciutadans que volem saber quines solucions tenim per a la ciutat i serà un debat que no aportarà res.—Com diu el lema de precampanya, el projecte se centra en que Reus és el que importa. No volem entrar en que si Parlament de Catalunya, que si Congrés dels Diputats o Unió Europea. Sí que volem que aquestes institucions ens donin suport on no puguem arribar. Però, el que ens preocupa és la ciutat: comerç, polígons, esport, cultura... Des de l’Ajuntament, es poden fer moltes coses. Tenim l’experiència per fer-ho i ho farem.—La idea és fer una llista continuista però amb incorporacions noves, i aprofitar aquesta experiència que tenim. No són moments de grans canvis. Compto amb Dolors Compte, amb Tona Duch, i incorporarem gent jove. Serà una llista per aguantar amb solvència quatre anys. Esperem recuperar els bons resultats que hem tingut en altres ocasions. Crec que hi pot haver un govern constitucionalista a la ciutat. Hi pot ser i potser dependrà d’algun partit més petit d’àmbit local que caldrà veure on es posiciona. Hi pot haver una coalició de partits constitucionalistes, que es preocupin per complir la llei i governar per a tots els reusencs, cosa que ara no passa.—És evident que, quan hi ha noves llistes que es presenten, afecten uns o altres. Però no ens preocupa. A unes municipals la gent valorarà que sempre hem posat la ciutat per davant dels interessos de partit. Ens hem de centrar en Reus i el partit que no ho faci s’equivocarà.