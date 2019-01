Reus se suma a la programació escènica contemporània 'Noves Escenes'

Es busca normalitzar la presència del teatre contemporani arreu del país

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:54

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus, a través del Consorci del Teatre Bartrina i amb una conferència a Cal Massó, se suma a la iniciativa Noves Escenes creada per la Xarxa Transversal d’Activitats Culturals i és la ciutat que primer presenta davant del públic les propostes escèniques que s’han programat a tot Catalunya.La iniciativa Noves Escenes, nom amb el qual es coneix també el teatre innovador i més experimental, és un dels projectes del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals. L’objectiu del projecte és crear una oferta cultural innovadora i convidar al públic a descobrir els formats més experimentals de l’escena catalana. D’aquesta manera, es busca normalitzar la presència del teatre contemporani arreu del país i no només a Barcelona, on fins ara es concentra la major part de l’oferta d’aquest tipus d’espectacles.Les ciutats de Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú, membres de la Xarxa, inclouran en les programacions dels seus teatres espectacles de noves dramatúrgies com Raphaëlle, de la companyia La Conquesta del Pol Sud; Kingdom i Birdie, d’Agrupación Señor Serrano; Esmorza amb mi, d’Iván Morales, i Cosas que se olvidan fàcilment, de Xavier Bobés.A més, entre el proper dia 30 de gener i el dia 13 d’abril, a totes les ciutats que formen part de la Xarxa es representarà el nou espectacle de l’artista escènic David Espinosa titulat Conferència Espectacular. Es tracta d’una creació produïda íntegrament per la Xarxa Transversal que serveix d’introducció divulgativa al teatre més contemporani així com als altres espectacles programats.