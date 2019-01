Reserven aparcaments pels pares d'alumnes de l'escola Montsant i de l'Institut Baix Camp

De 7.30h a 9.15h i de 11.45h a 18h la zona està reservada per vehicles de familiars

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:32

La Guàrdia Urbana de Reus ha reordenat l’aparcament als carrers de les Borges del Camp i de Jacint Barrau, just davant l’escola Montsant i l’Institut Baix Camp, per delimitar una zona d’aparcaments reservada als familiars dels alumnes durant unes hores limitades. En concret, aquesta zona es reserva als familiars en horari de 7.30h a 9.15h i de 11.45h a 18h.«Amb aquestes noves mesures es busca el doble objectiu de facilitar la mobilitat i reforçar la seguretat, ja que es permet que els familiars dels alumnes puguin aturar-se a deixar els escolars sense ocupar cap carril de circulació ni aparcar en doble fila», ha afirmat Joaquim Enrech, regidor de Seguretat.Les limitacions d’estacionament en les àrees de seguretat només s’apliquen en els horaris indicats de dilluns a divendres i en calendari escolar. La resta d’hores del dia, els veïns i la resta de conductors poden estacionar els seus vehicles amb normalitat a la zona indicada per als familiars dels alumnes.