Presó per a un dels acusats d'atracar un home amb mobilitat reduïda que va morir

El jutge deixa en llibertat amb càrrecs l’altre dels dos joves de 19 anys detinguts per aquests fets a Reus

Actualitzada 14/01/2019 a les 14:18

Un dels dos joves de 19 anys detinguts com a presumptes autors d’un robatori, el 28 de desembre, a una persona amb mobilitat reduïda que va morir pocs dies després per una aturada cardiorespiratòria ha ingressat a presó a l’espera de judici. Fonts de Mossos d’Esquadra confirmen al Diari Més que el noi, que és veí de Reus, de nacionalitat marroquina i acumulava 16 antecedents policials, ha estat traslladat a la presó de referència, Mas d’Enric, acusat d’un delicte de robatori amb intimidació. Els fets van tenir lloc al barri del Carrilet de Reus. El mateix jove també està acusat de dos robatoris més a establiments comercials, un d’ells amb violència i l’altre amb força, que van produir-se a una botiga del centre i a un negoci del barri Monestir.L’altre detingut, igualment de 19 anys, veí de Reus, de nacionalitat marroquina i amb 6 antecedents policials, ha estat posat en llibertat amb càrrecs, tal com precisen les mateixes fonts. Aquest segon jove està acusat d’un delicte de robatori amb intimidació. Els dos nois van ser detinguts per Mossos d’Esquadra entre dijous i divendres passat, i el mateix divendres dia 11 de gener van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia a Reus. Un d’ells vivia al mateix carrer que la víctima.Els robatoris amb intimidació va tenir lloc el 28 de desembre i al barri del Carrilet. La víctima, que necessitava crosses per caminar, va ser abordada en ple carrer mentre es dirigia a casa seva acompanyat d’una veïna. Els dos joves van barrar-li el pas i li van sostraure el telèfon mòbil i unes poques monedes que duia a la butxaca. L’home va posar la denúncia i, poc més tard, va ingressar a l’hospital. El 2 de gener va morir a causa d’una aturada cardiorespiratòria, tal com van informar al seu moment des de Mossos d’Esquadra.La unitat d’investigació de la policia catalana es va fer càrrec del cas després de rebre la denúncia de l’home. I va poder identificar a través de diverses gestions d’investigació dos dels presumptes autors. Mossos van saber de la mort de la víctima durant la recerca. En aquest sentit, els investigadors van identificar els dos joves i van poder relacionar un dels dos identificats amb un altre robatori amb violència ocorregut el passat 22 de desembre en una botiga del centre de Reus. En aquest segon incident, el detingut va entrar en una botiga juntament amb dos joves més i van sostraure un perfum. L’encarregat de seguretat de l’establiment ho va detectar i ho va intentar evitar però els joves el van amenaçar amb una navalla i van fugir.Dijous passat, 10 de gener, els Mossos van detenir un dels dos presumptes autors del robatori amb intimidació al barri Carrilet. L’endemà, divendres, els investigadors van localitzar i detenir el segon jove. Durant la custòdia policial, els mossos van tancar una tercera investigació sobre un robatori amb força que es va produir la matinada del 21 de desembre en un establiment comercial del barri Monestirs de Reus. Fetes les comprovacions, els investigadors van poder identificar el detingut divendres com un dels autors del robatori. El jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia a Reus ha decretat ara presó provisional per a un dels nois, que ha ingressat a Mas d’Enric a l’espera de judici, i ha deixat en llibertat amb càrrecs l’altre.