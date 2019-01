L'Aeroport de Reus tanca l'any amb 1.037.000 passatgers, un 1,8% més que el 2017

Cau un 25% del nombre d'usuaris durant el desembre

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:41

L'aeroport de Reus tanca aquest 2018 un amb volum total d' 1.037.576 passatgers, el que representa un 1,8% més respecte l'any passat, segons dades fetes públiques aquest dilluns per Aena. Durant tot el 2018 a l'aeroport del Baix Camp s'han dut a terme 16.855 moviments, un 5,2% més que el 2017. De vols comercials se'n van fer 6.767 durant aquest 2018 -un 3% més que la xifra de moviments de l'any anterior. Pel que fa als usuaris d'aquest mes de desembre, la instal·lació ha registrat un descens del 25%, respecte al mateix mes de l'any passat. En canvi, pel que fa a les operacions, aquest desembre s'han fet 1.030 vols, un 60,4% més que fa un any enrere.Pel que fa a les companyies aèries, Ryanair ha acaparat durant el 2018 un 35% dels 1.037.000 passatgers totals. És exactament el mateix percentatge que manté durant el desembre, seguida de l'aerolínia britànica Thomas Cook Airlines, amb un 20% dels usuaris en aquest darrer mes de l'any. El Regne Unit és el país on volen la immensa majoria de passatgers de l'aeroport de Reus. Més de 660.000 usuaris han viatjat a Anglaterra -al desembre han estat 5.500. En aquest sentit, els vols amb destinació als aeroports londinencs són dels més demandats, si bé Dublín es manté com la destinació de majors passatgers -prop de 125.000 durant el 2018.