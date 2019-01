El Mobile World Congress s'expandirà enguany a Reus i la Ribera d'Ebre

La setmana d’actes previs, la Mobile Week, surt de Barcelona en l’edició 2019 i programa sis jornades a la demarcació al febrer

La Mobile Week, iniciativa sorgida dos anys enrere per impulsar «una setmana de reflexió oberta sobre l’impacte de la tecnologia en la societat» durant els dies previs a la celebració del Mobile World Congress, incorporarà aquest 2019 com a novetat cinc espais que s’afegeixen a la seu de Barcelona. Entre ells hi haurà, per primer cop, Reus i, també a la demarcació, la Ribera d’Ebre. Girona, Lleida i Igualada són els altres tres. A aquests punts es desplegaran activitats programades com a part de la Mobile Week, que se celebrarà enguany entre el 14 i el 23 de febrer i que es planteja com «un punt de trobada entre el món de l’emprenedoria, la indústria digital, el pensament i les indústries creatives per a debatre sobre els reptes, els límits i les oportunitats» en el seu àmbit. La temàtica d’aquesta tercera edició és La nostra ‘senzilla’ relació amb la tecnologia.Tot plegat ho gestiona la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundatiun, la MWCapital, artífex del Mobile World Congress que converteix Barcelona en «la capital mundial de trobada global entre la tecnologia mòbil i els diferents sectors estratègics que la faran servir d’una manera intensiva». El Mobile World Congress tindrà lloc del 25 al 28 de febrer.La descentralització de la Mobile Week i la seva arribada a Reus suposa el trasllat al territori d’una fira de gran nivell internacional, amb tot el que això comporta. A la capital del Baix Camp, l’activitat es concentrarà en un sol dia que serà el 20 de febrer, segons les previsions amb què treballa ara la MWCapital. FiraReus té reservat aquest dia en la seva agenda d’actes, on figura destinat al fòrum tecnològic. Pel que fa a la Ribera d’Ebre, seran un total de cinc dies: entre el 18 i el 22 de febrer. A Girona serà els dies 21, 22 i 23 de febrer; a Lleida es farà el 20 de febrer i a Igualada, el 22 de febrer. La forma que prendrà la programació per a cada punt encara està per definir-se. La MWCapital destina més de 40.000 euros a acabar-la de perfilar per als cinc nous espais que se sumen a la cita, mitjançant un procés de licitació que es troba en marxa i que pretén «seleccionar quines seran les temàtiques més interessants per al públic local» tot tenint en compte «els reptes de la població local, la seva identitat i actius».El que sí que ha donat a conèixer ja l’organització de la Mobile Week a través del seu lloc web és que «l’exposició d’aquesta edició acollirà obres de la Col·lecció Beep d’Art Electrònic que participarà com a convidada durant Mobile Week Barcelona 2019». Així, «la Col·lecció Beep d’Art Electrònic és el fruit del mecenatge artístic del Grup Ticnova –d’origen reusenc– que, després de 15 anys d’existència, busca ser testimoni i agent de la transgressió creada de la intersecció entre l’Art, la Ciència i la Tecnologia». Entre les peces n’hi ha algunes d’autors com Marcel·lí Antúnez, José Manuel Berenguer, Daniel Canogar, Eduardo Kac i Luis Lugán. A mitjans del passat 2018, el Museu de Reus va acollir l’exposició Beep-Art. Un total de 5.113 visitants van passar per la mostra i van convertir-la així en una de les més exitoses en el balanç global del mateix any.El darrer Mobile World Congress va tancar al 2018 per damunt dels 107.000 assistents. La Mobile Week està plantejada com «una iniciativa única i integradora per a liderar el canvi tecnològic des del conjunt de la ciutat abordant els grans reptes i oportunitats que ens plantegen les tecnologies en clau de cultura, qualitat de vida, privacitat, ètica, sostenibilitat o seguretat». Per a aquest 2019, els actes que no s’han descentralitzat a Reus, la Ribera d’Ebre, Girona, Lleida o Igualada transcorreran a equipaments públics i privats localitzats entre els deu districtes de Barcelona.