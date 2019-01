Quart diumenge seguit amb cinc vols d'esquiadors d'Alguaire reprogramats a Reus

La boira obliga a desviar tota l’operativa de Nielson i fer l’enllaç amb Lleida per carretera

Actualitzada 13/01/2019 a les 17:25

Nou diumenge, i ja en van quatre de consecutius, que la boira a l’Aeroport d’Alguaire obliga a reprogramar a Reus vols d’esquiadors britànics del touroperador Nielson. Avui, en total, han estat cinc els vols que s’han vist afectats per aquesta circumstància, tal com confirmen fonts d’Aena al Diari Més. Són els enllaços amb Manchester i Londres Gatwick (Thomas Cook), Birmingham i Bristol (FlyBe), i Londres Stansted (Jet2). Es tracta de tota l’operativa de Nielson, que des d’aquest hivern també admet turistes fora dels paquets de neu. El darrer avió ha sortit de l’Aeroport de Reus prop de les quatre de la tarda. El moviment de viatgers entre ambdós aeroports per la reprogramació dels vols va tenir lloc ahir per carretera, en autobús, igual que en les tres ocasions anteriors. Les mateixes fonts precisen que l’avís del canvi d’aeroport va notificar-se als passatgers aquest dissabte.L’activitat vinculada a Alguaire alimentarà les estadístiques de l’Aeroport de Reus en un tram final del 2018 on només acull una ruta regular, la que opera Ryanair amb Londres Stansted. L’any passat, Territori va fixar en 7 milions d’euros les millores que s’haurien d’aplicar a Alguaire per poder volar amb boira. Un informe parlamentari concretava que «s’han estudiat els costos d’un sistema d’aterratge instrumental de nivell ILS II o III» –Alguaire té ara un sistema ILS I– i que «canviar-lo representaria una inversió superior als 7 milions d’euros».Una xifra, aquesta, «massa elevada» tenint en compte que «l’Aeroport de Lleida té un acord amb l’Aeroport de Reus pels dies de boira densa que fa que els passatgers arribin a la seva destinació sense retards i sense afectar els usuaris ni la seva logística». El sistema ILS I «significa una visibilitat mínima de 2.400 peus (732 metres) o 1.800 peus (549 metres) en el cas que hi hagi il·luminació de la línia central, a les capçades de pista i un mínim de sostre de núvols de 200 peus (60 metres)». El canvi a un sistema superior permetria, presumiblement, posar fi als desviaments tenint en compte la boira densa que es localitza a la zona.