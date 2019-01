Un conductor begut ha provocat danys importants en cinc turismes estacionats al carrer Escultor Rocamora de Reus

Aquesta matinada un turisme ha xocat contra cinc vehicles més que estaven estacionats al carrer Escultor Rocamora de Reus. Segons expliquen els veïns, el conductor del turisme anava begut i després de l’accident ha deixat el cotxe al mig de la carretera i ha marxat a peu.L’accident ha acabat afectant a cinc turismes, deixant dos d’ells en molt mal estat, a banda del que conduïa el causant. Per fortuna, dins dels vehicles estacionats no hi havia ningú i, per tant, cap persona ha resultat ferida. Segons els mateixos veïns, els fets han passat a les 7 del matí i molts d’ells s’han despertat de l’ensurt.