La Generalitat donarà llum verda a la residència d'Horts de Miró al febrer

El Departament de Treball està elaborant dos informes que hauran de rebre el vistiplau d’intervenció abans que l’Ajuntament pugui obrir l’edifici

Actualitzada 11/01/2019 a les 14:30

Distribució en plantes

L’esperada obertura de la residència d’Horts de Miró no serà immediata. La Generalitat es troba encara completant els tràmits per la posada en marxa de l’equipament després que el ple de l’Ajuntament de Reus donés llum verda, al desembre, a la signatura del conveni que havia de propiciar l’activació de les places. La regidora de Benestar, Montserrat Vilella, va concretar en aquell moment que Horts de Miró entraria en funcionament «a principis de gener». Fonts municipals consultades precisen al Diari Més que l’Ajuntament «ja ha fet tots els passos» perquè aquest extrem es produeixi i espera «documentació de la Generalitat».Al seu torn, fonts del Departament de Treball i Afers Socials detallen que, en l’actualitat, «la nostra assessoria jurídica està acabant dos informes que, quan estiguin llestos, aniran a intervenció perquè doni el vistiplau, passar-los a l’Ajuntament i que pugui obrir». La Generalitat avança amb la previsió que la residència estigui operativa «a partir de finals de gener, probablement al febrer».La residència d’Horts de Miró, quan obri, posarà a disposició de la gent gran un total de 24 places en règim de concert i 5 de privades. L’Ajuntament de Reus ha aportat, en el darrer any i mig, diferents dates per a la seva entrada en funcionament, la qual encara no s’ha fet efectiva. Les 24 places estaran situades en una de les plantes que disposa de 29 llits, 12 habitacions dobles i 5 individuals. La residència ja ha culminat els treballs d’adequació i es troba amb tots els equipaments disponibles. L’obertura de la residència i del centre de dia comportarà la contractació d’una vintena de professionals de diferents especialitats, tant d’atenció directa –gerocultors, treball social, educador social, terapeuta ocupacional, psicòleg, infermeria, fisioteràpia, servei mèdic– com també d’atenció indirecta –neteja, bugaderia, manteniment, porteria i direcció–. Fa mesos, de fet, que part del personal ja hi desenvolupa algunes feines.Al soterrani de l’edifici hi ha ubicats els serveis generals com cuina, bugaderia, magatzem general, vestidors de personal i sales d’instal·lacions. A la planta baixa s’hi troba l’accés principal de la residència. A la segona planta estarà situat el menjador general, la sala d’estar del centre i serveis específics com són les sales de podologia, perruqueria, sala de gimnàs, sala de teràpia ocupacional i vestidors dels usuaris del centre de dia. A les plantes tercera i quarta, que són iguals, hi ha les habitacions dels residents, sala d’estar i de bany assistit.Al voltant de 160 persones grans es troben en llista d’espera per accedir a una plaça pública de residència. La dada, facilitada pel Departament de Treball i Afers Socials el passat mes de setembre, està circumscrita a la comarca del Baix Camp. Se cenyeix únicament a les persones que han demanat un lloc i que, mentre no el tenen, estan a casa seva, i no té en compte aquells avis que sí que ocupen una plaça però que no és la que van escollir. Aquests últims figuren, també, a la mateixa llista i donen lloc a una xifra més àmplia que la Generalitat no aporta. Fonts del propi Departament precisen que és certament habitual que els sol·licitants a qui encara no se’ls ha adjudicat un llit «rebin assistència d’alguna altra manera, serveis diversos o bé tinguin un cuidador no professional» i subratllen que «no significa que es tracti de persones que es trobin desateses pel fet de no estar vivint a una residència».