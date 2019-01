L'Hospital Sant Joan ingressarà aquest mes els 900.000 euros retornats per Prat

El moviment, fruit de la sentència dictada pel Tribunal de Cuentas al juliol del 2017, tanca aquest capítol del procés comptable

Actualitzada 10/01/2019 a les 20:31

Retribucions pendents

Pas sobre la gestió del CatSalut

Inversions a Redessa 1

Reus Serveis Municipals (RSM) ingressarà a les arques de l’Hospital Sant Joan «a finals de gener» els 900.000 euros percebuts per la sentència emesa pel Tribunal de Cuentas el 14 de juliol del 2017, i ratificada nou mesos després, contra l’exdirector d’Innova, Josep Prat. Així va acordar-se, tal com confirmen fonts municipals, en el consell d’administració d’RSM celebrat la darrera setmana de desembre. La xifra entrarà a l’Hospital com un «ingrés extraordinari», concretament en forma de rescabalament de la compatibilitat, segons precisen les mateixes fonts.La presidenta del Sant Joan, Noemí Llauradó, fa una valoració «positiva» del pas i explica que «quan hi va haver la primera sentència, ja vam dir que, com que els dines havien sortit de l’Hospital, és allà on han de tornar, però esperàvem que esdevingués ferma». Un cop aquest darrer punt s’ha complit, «Reus Serveis Municipals ha acordat traslladar la xifra» al Sant Joan, «que és a qui pertany». Llauradó detalla que «es tracta d’ingressos que van a la caixa general, no tenen una finalitat específica i ajudaran a que disminueixi el dèficit».El grup municipal de la CUP havia demanat públicament en diverses ocasions que aquests 900.000 euros que es reintegren a l’Hospital anessin destinats al pagament de les retribucions per objectius (DPO) que la plantilla del centre sanitari arrossega pendents de cobrament. La presidenta del Sant Joan explica que realitzar aquest moviment «econòmicament no és possible» perquè «els ingressos no van a una qüestió concreta sinó a una caixa única».La sentència del Tribunal de Cuentas (TCU) obligava Josep Prat a tornar la xifra en considerar-lo responsable de pagaments irregulars realitzats a l’exdirector del CatSalut i administrador únic de l’empresa CCM Estratègies i Salut, Carles Manté, i a l’arquitecte Jorge Batesteza. Els pagaments estan vinculats a factures que el TCU interpreta com a no justificades i relacionades amb tasques d’assessorament durant la construcció de l’Hospital.El Sant Joan es troba ara de ple immers en un procés de canvis relacionat amb l’anunci de la Generalitat, fa poques setmanes, de la constitució d’una entitat 100% pública que assumís la titularitat i la gestió del centre. En aquest sentit, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir l’aprovació del decret llei per a les operacions d’endeutament i avals durant la pròrroga pressupostària a Catalunya, que preveu que «en el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l’exercici 2019, de manera que no s’incrementa el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2018». S’hi afegeixen, però, dues excepcions, una de les quals és «l’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu deute per l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers derivats de la construcció de l’Hospital Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 62.700.000 euros».El rescabalament de l’Hospital és similar al que s’ha donat, recentment, amb Redessa, on 115.000 euros recuperats del cas Tecnoparc s’han invertit en reformes a Redessa 1. Els diners, en detall, es corresponien amb les quantitats consignades al jutjat, al març del 2017, per l’expresident de la societat Tecnoparc, Àngel Cunillera, i per l’exregidor i exconseller de la mateixa, Jordi Bergadà. Fonts municipals detallen que Redessa sí que ha pogut invertir els fons «perquè no tanca en resultats negatius».