Els veïns demanen tancar la plaça de la Festa perquè «hi ha prostitució»

L’obra és un projecte aprovat als Pressupostos participatius 2018 però encara no s’ha portat a terme

Actualitzada 10/01/2019 a les 20:49

Pressupostat en 20.000 euros

L’Associació de Veïns de Mas Vilanova reclama l’Ajuntament que col·loqui una tanca a l’entorn de la plaça de la Festa Major per evitar, entre altres molèsties, la «pràctica de la prostitució» i la presència de joves que consumeixen alcohol fins a altes hores de la matinada. Les obres van ser aprovades com un dels projectes que van rebre llum verda en el marc dels Pressupostos participatius 2018 i els veïns «teníem el compromís que les portarien a terme al desembre, però no s’han fet». El president de l’entitat veïnal, Valentín Rodríguez, denunciava ahir en una compareixença de premsa a la mateixa plaça que, en diferents insercions publicitàries a la premsa, «l’Ajuntament hagi donat el tancament per fet quan encara no ha començat», cosa que consideren «una presa de pèl».Rodríguez recorda que Mas Vilanova «és una zona escolar, on passen molts nens» i demana que es faci alguna cosa per resoldre qüestions com la de la prostitució que l’associació de Veïns denuncia o episodis de «persones grans que es col·loquen darrere d’uns arbustos a masturbar-se». Un altre dels veïns del barri, Jordi Pouget, afegeix que «al matí, els que sortim d’hora ens trobem bosses amb marihuana o gomes, i això s’ha de netejar». Rodríguez lamenta que «al barri tenim també molts problemes de pavimentació, esporga o il·luminació i hi ha la sensació que fa molt de temps que l’Ajuntament no trepitja aquesta zona».El tancament dels jardins a l’entorn de la plaça de la Festa Major era un dels catalogats com a petits projectes i estava pressupostat en prop de 20.000 euros. Va rebre, durant les votacions dels Pressupostos participatius 2018, un total de 125 vots que van propiciar que s’aprovés la seva materialització. El govern es va comprometre llavors a tirar endavant la instal·lació de les tanques «abans d’acabar l’any». Fonts municipals consultades expliquen que aquest projecte «es troba en fase de licitació» i que, efectivament, «es farà». I recorden que l’execució de projectes sorgits de Pressupostos participatius «és més lenta» pel contacte amb els proposants i la reformulació de propostes fins arribar al dibuix que finalment es consuma. Atribueixen a «un error» la publicació del tancament com a executat. El govern «pren nota», detallen les mateixes fonts, de la resta de qüestions que inquieten els veïns de Mas Vilanova i «hi treballarà».