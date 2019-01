Reus intensifica l'atenció a les persones vulnerables amb motiu de l'onada de fred

Es preveu que en les pròximes hores baixin les temperatures de manera significativa

Actualitzada 10/01/2019 a les 18:00

Millor atenció des de Benestar

L'Ajuntament de Reus ha previst intensificar les mesures de prevenció per atendre les persones en situació de vulnerabilitat davant l’avís per situació de risc per fred que s’ha emès aquest dimecres des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), depenent del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Es preveu que en les pròximes hores baixin les temperatures de manera significativa, tot i que l’avís per fred no s’ha traduït, de moment, en l’activació de cap pla d’emergència.Els diferents departaments implicats en l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat coordinen la seva acció perquè la ciutadania tingui present la situació de risc per fred, i també per atendre aquelles persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, treballen conjuntament serveis municipals com ara la Guàrdia Urbana, Emergències i Protecció Civil, Serveis Socials (Regidoria de Benestar Social), Brigades Municipals o Salut Pública.Des de l’any 2018, la Regidoria de Benestar Social, a través del Pla Local d'Inclusió Social (PLIS), ha millorat l'atenció a les persones sense sostre durant tot l'any mitjançant l'atenció continuada d'un educador social i d'una col·laboració més estreta amb la vintena d'entitats socials que formen part de la xarxa integral per l'atenció de les persones que es troben en exclusió residencial. Una tasca que s'intensifica quan baixen molt les temperatures.En situacions de risc per fred com la que s’aproxima l'Ajuntament de Reus fa una crida a les famílies, en especial a les que tenen cura de gent gran i infants, a emprendre les mesures de prevenció particulars que siguin necessàries. Al mateix temps, recorda a la ciutadania que qualsevol que detecti una persona que es troba en una situació d'emergència amb motiu del fred, pot trucar al telèfon de Serveis Socials 977010034 o al 092 de la Guàrdia Urbana.