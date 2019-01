La pèrdua de terrasses de bar deixa metres disponibles al Mercadal

El tancament del restaurant del Gaudí Centre i l’anunci d’obres del Cafè de Reus generen espais buits

Actualitzada 09/01/2019 a les 21:35

Contracte a deu anys

La decisió de tancar presa pel grup gestor del restaurant del Gaudí Centre i l’anunci del Cafè de Reus d’una aturada temporal de l’activitat per obres han deixat el Mercadal sense dues de les seves terrasses. Pocs mesos enrere, i en el sentit contrari, els establiments havien hagut de retallar taules, precisament, per fer lloc al Cafè de Reus. L’espai buit, tal com precisen fonts municipals –almenys el que ocupava la Capsa Gaudí– pot ser sol·licitat per algun dels bars que encara estan actius. Si es produís una petició, l’Ajuntament estudiaria concedir més metres a qui la formulés. Les mateixes fonts concreten que el contracte amb el Cafè de Reus, que travessa ara un primer any de carència en el lloguer, està vigent i en ordre. Ambdós negocis es troben ubicats en espais municipals: la Capsa Gaudí era una concessió que sortirà de nou a concurs i el Cafè de Reus està instal·lat a uns baixos del palau consistorial i, per tant, de propietat municipal. Des del Gremi d’Hostaleria de Reus, el president Rodrigo Garibotti, lamenta la pèrdua de terrasses al Mercadal i recorda que «el problema que es dóna avui dia a la ciutat és possiblement que s’han obert moltíssimes coses i potser no hi ha tanta demanda».«El que és interessant és que totes les terrasses s’omplin, que tothom treballi», diu Garibotti, que afegeix que «amb tot, la gent no deixarà de venir al centre i el Mercadal sempre serà el que és. El que passa és que és una pèrdua i la situació ideal és que hi hagi més terrasses». De qualsevol manera, apunta el president del Gremi d’Hostaleria de Reus, a la zona «té lloc un efecte de decantació que fa que, si la plaça està plena, s’omplin els locals de l’entorn i això no es perdrà. Si hi ha menys cadires, la gent s’expandirà». El gremi, que va començar a caminar amb una trentena de membres, en té ara prop de 50, tal com detalla el seu president.L’adjudicació del restaurant del Gaudí Centre al grup Gaudí Up&Down la va fer l’Ajuntament al 2014 mitjançant un procediment negociat i després d’haver convocat un total de tres licitacions consecutives que van resultar desertes. La durada del contracte es va preveure inicialment fins al 31 de desembre del 2025. El preu del lloguer va fixar-se llavors a l’entorn dels 3.000 euros mensuals, uns 36.000 euros l’any. El grup gestor va intentar, abans d’optar per un tancament, traspassar el negoci, però va descartar la possibilitat després de «no trobar cap proposta».Pel que fa al Cafè de Reus, el ple va aprovar al març una modificació de les condicions del traspàs del contracte d’arrendament del local, als baixos i primer pis dels números 1 i 3 del carrer Metge Fortuny. El tràmit va facilitar un any de carència en el pagament del lloguer, el qual xifra la quota mensual en 2.177 euros, per compensar una inversió en reformes necessàries als baixos. El contracte va signar-se amb una durada de 10 anys i la possibilitat d’una pròrroga de 5. En total, entre mensualitats pendents de l’anterior inquilí i aquest primer any de moratòria, l’Ajuntament va renunciar a uns 44.000 euros per mantenir l’activitat a l’establiment, que acumulava prop d’un any tancat i arrossegava uns 30.000 euros en deutes. El Cafè de Reus, però, va tornar a tancar aquesta tardor i va retirar la terrassa. Des de l’exterior del local es poden veure cartells on s’anuncia una aturada del servei per obres. Fonts municipals precisen que, un cop completat l’any de carència, se sol·licitarà permís als inquilins per accedir a l’interior i comprovar que la remodelació que va motivar l’any de carència en el pagament del lloguer va dur-se efectivament a terme. Aquest any venceria a finals del primer trimestre del 2019.