Educació estudia eliminar barracons i portar l'Escola Els Ganxets a un edifici de Reus

El Departament tira endavant un procés participatiu per reformular l’adscripció que podria suprimir el mòdul de Prat de la Riba

Generalitat i Ajuntament, a través de la Taula Mixta, han iniciat un procés participatiu amb la comunitat educativa orientat a reformular el sistema d’adscripció escolar i que podria repercutir, condicionat per l’aprovació de pressupostos i en un termini de dos anys, en la desaparició dels barracons als centres escolars del municipi. Des de fa una dècada, l’Escola Els Ganxets ocupa íntegrament mòduls prefabricats i a l’Escola Prat de la Riba se’n va instal·lar a l’estiu per compensar l’espai perdut amb l’ampliació del menjador i ubicar-hi l’aula de música. En total, a Reus n’hi ha 12. La redefinició de l’adscripció es vol acabar de perfilar al juny però no s’aplicarà almenys fins al curs 2020-2021. Del resultat final dependrà, també, la creació d’un nou institut a la zona de Ponent reclamada amb especial intensitat darrerament per l’Escola Alberich i Casas.El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar ahir l’Institut Baix Camp i l’Escola Marià Fortuny per tal de posar en valor «dos referents del sistema educatiu de la ciutat, que és ampli, complex, divers i històric». Bargalló definia el Baix Camp com «un institut rellevant en Formació Professional innovadora i potent a Catalunya» i parlava de la Marià Fortuny, darrerament al centre de la polèmica per l’ús de la llengua al quadernet d’inici de curs, com «una escola amb una funció social evident i un projecte educatiu important» que forma part de la xarxa Magnet. L’acompanyava el director dels serveis territorials a Tarragona, Jean-Marc Segarra, que precisava, sobre el cas concret d’Els Ganxets, que «si hi ha pressupostos aprovats, hi haurà una gran transformació d’un lloc emblemàtic de Reus per treure aquests prefabricats. Està tot previst i tiraria endavant en dos anys».Pel que fa a l’Escola Prat de la Riba, Segarra deia que «hem fet quatre reunions amb la Taula Mixta i estem treballant en un històric dels set o vuit anys anteriors, la projecció a set anys vista i consensos de reequilibri social de la ciutat, i s’hauran de tocar adscripcions. Ens hem posat sis mesos de termini per fer reunions amb tota la comunitat educativa i no prendre la decisió abans de les eleccions. Hem de posar en solfa alguns edificis que estan en mal estat». Per tant, l’eliminació del barracó podria no donar-se a través del desplegament de l’immoble sinó amb el canvi a les adscripcions. «Cal tenir en compte que alguns edificis són béns protegits i la qüestió patrimonial dificulta les intervencions a alguns punts, i volem optimitzar espais però encara ho estem estudiant tot», concloïa el director dels serveis territorials, que reiterava que «prendrem les decisions aquest juny».«En síntesi», afegia Bargalló, «la planificació educativa, el Departament no la pot fer d’una altra manera que amb l’Ajuntament i la comunitat educativa. I no és centre per centre sinó al total de la ciutat o la comarca. S’ha de preveure l’evolució demogràfica i les necessitats d’escolarització, i això es fa amb un pressupost». El conseller també va visitar l’Ajuntament de Reus, on la CUP li va fer lliurament d’una còpia de l’estudi per l’equitat escolar al municipi. En un comunicat, des de la formació explicaven que «Reus pateix d’una alarmant segregació escolar» i recordaven que «en el període dels dos cursos escolars anteriors hi ha hagut tres tancaments de línies públiques sense cap modificació en la concertada. I les ràtios per aula estan a 25 nens».