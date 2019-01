Està previst que les obres finalitzin el 29 de març

Actualitzada 09/01/2019 a les 15:50

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa una reordenació viària a la Riera de Miró, entre el carrer del Roser i el carrer Camí de Valls, de manera que s’ha obert un nou accés al centre de la ciutat des del carrer del Roser.Aquest canvi ve motivat per les obres de remodelació de la plaça de la Puríssima Sang que han comportat un tall de circulació al carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró. D’aquesta manera, els vehicles que circulin des de la plaça d'Antoni de Villarroel a la plaça de Pompeu Fabra podran girar a l'esquerra al carrer del Roser direcció plaça de Catalunya gràcies al desdoblament en dos carrils en sentit de pujada.Atès que en aquesta fase de les obres es fa el moviment de semàfors, s'ha aprofitat per substituir les òptiques per LEDS i també per incorporar dispositius sonors pels invidents. Aquest és un canvi projectat amb motiu de les obres però la voluntat és poder-lo mantenir posteriorment.El pas de vianants de la cruïlla se suprimeix de la part sud i quedarà eliminat. Les diferents fases de l’obra estan previstes de finalitzar el 29 de març.