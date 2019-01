La cadena Aldi obrirà un nou supermercat a tocar de la carretera de Salou

Els treballs per construir la nau, a la cantonada amb el carrer Flix, estan en marxa i el projecte comportarà alguns canvis en la circulació a la zona

Uns 70 establiments a la ciutat

Aldi ha iniciat les obres de construcció d’un nou supermercat a Reus, que estarà ubicat en un solar fins ara buit entre la carretera de Salou i el carrer Flix, tal com detallen fonts de la cadena alemanya al Diari Més. El grup disposa actualment d’altres dos establiments a la ciutat, un d’ells localitzat al polígon Tecnoparc i un altre a la planta baixa del Centre Comercial La Fira. Les mateixes fonts no precisen si la nova botiga serà el tercer Aldi amb què compti el municipi o si desembocarà en el trasllat d’algun dels altres dos, i apunten que no s’ha fixat encara la data per a la seva obertura.El supermercat que ara s’està aixecant tindrà forma de nau i serà, per tant, de dimensions considerables. Incorporarà molt probablement una zona de pàrquing per a clients. La seva arribada implicarà, segons explicaven treballadors de les obres fa alguns dies, certs canvis en la senyalització de la circulació a l’entorn dels terrenys, que estan just davant de la planta de Borges. La nova obertura a Reus estaria vinculada amb el pla d’expansió que la cadena està desplegant en els darrers mesos a Catalunya, on disposa en aquests moments d’una seixantena llarga de botigues i on en té projectades algunes més.La ciutat té uns 70 supermercats actius de diferents firmes que ofereixen productes d’alimentació, drogueria i perfumeria. La xifra, que també aplega establiments especialistes –d’ecològics, de congelats, fruita o verdura–, colmados o hipermercats, es desprèn de l’Anuari de la Distribució Comercial 2017 elaborat pel Departament d’Empresa, i es correspon amb la realitat del 2016, la darrera de radiografiada, més les posteriors inauguracions del Lidl a l’avinguda Sant Bernat Calvó, l’Esclat del carrer Argentina del Tecnoparc o el nou espai de Condis. Deixa, de mitjana, un supermercat al terme per cada 1.500 habitants. A nivell català, i segons les mateixes dades, el nombre d’establiments va passar, entre el 2014 i el 2016, de 4.486 a 4.588.