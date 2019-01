El cens d'animals dobla els registres i té inscrits uns 12.680 mascotes

La nova ordenança ha rebut al·legacions del PSC i el Col·legi de Veterinaris i, un cop es resolguin, s’aprovarà entre febrer i març

Regular la tinença

Els cens d’animals de companyia compta, a data de 8 de gener, amb uns 12.680 mascotes registrades. La dada inclou gossos, gats, fures i porcs vietnamites inscrits, tot i que cal tenir en compte que els cans esdevenen el grup més nombrós entre les mascotes dels reusencs. Les 12.680 representen el doble de mascotes de les que es tenien registrades abans de la posada en marxa de la campanya que l’Ajuntament de Reus impulsa en aquest sentit des del març del 2017: fins llavors, hi havia censats uns 6.730 gossos i, en els darrers gairebé dos anys, se n’han afegit prop de 5.950 més. El recompte està subjecte a variacions per fets com ara defuncions d’animals o canvis de padró. El regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, explica al Diari Més que el balanç de la campanya, que porta per nom No em perdis, és «positiu» i destaca que «s’ha fet des d’un punt de vista de sensibilització i no sanció».En aquest sentit, Rubio posa en valor «la col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris, que ens va facilitar aparells i formació per als agents de la Guàrdia Urbana» i també el treball de la policia local pel que fa a «aixecar actes sense sancionar i recordant que es donaven 30 dies per regularitzar les situacions anòmales». «Hi havia molta gent que no sabia que el seu gos, a més d’estar xipat, també havia d’estar censat», afegeix el regidor de Medi Ambient sobre l’aportació de la campanya, i diu que «les xifres parlen per elles mateixes: en dos anys i poc hem censat uns 5.950 gossos, hem sigut capaços de regularitzar la situació de gairebé la mateixa quantitat d’animals que teníem censats en tot l’històric». Des de l’Ajuntament han destacat en diverses ocasions que la campanya de xipatge i cens No et perdis «està agilitzant la recuperació dels animals en cas de pèrdua o robatori i al mateix temps evita els abandonaments». Les multes per no xipar o no censar poden oscil·lar entre els 100 i els 400 euros.La nova ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana, que va ser inicialment aprovada al ple de l’octubre, travessa ara el pertinent període d’exposició pública que conclourà el dia 21 de gener. Fins al moment, han presentat al·legacions al text el grup municipal del PSC i el Col·legi de Veterinaris. Pendents que es resolguin les al·legacions, Rubio explica que la voluntat és fer entrar la votació per l’aprovació definitiva de l’ordenança «al ple del febrer o al del març». L’ordenança, tal com es va explicar des de la regidoria al seu moment, «es fixa com a objectiu principal regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals domèstics, així com fomentar els valors cívics i de corresponsabilitat de la ciutadania».La norma «fixa la responsabilitat dels propietaris i prohibeix les accions, omissions o deures que afectin la qualitat de vida dels animals per tal de vetllar per la seva protecció», i igualment «fomenta l’esterilització, l’adopció i l’acollida». També regula el cens municipal i la identificació de les mascotes i posa marc a la fauna exòtica i salvatge. Un cop hagi entrat en vigor, la nova ordenança prohibirà la venda ambulant de mascotes i establirà mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns i les actuacions a realitzar amb els animals perduts o abandonats. Igualment, catalogarà els animals considerats potencialment perillosos i marcarà els requisits per la seva tinença, i regularà el control i gestió de les colònies de gats on «únicament les persones o les entitats autoritzades podran fer tasques de manteniment». També marcarà les pautes per al comís d’animals «segons criteris de salubritat, seguretat i convivència».