Una desena de col·legis i les 6 escoles bressol viuran obres de millora

Les intervencions, que executarà l’Ajuntament amb 78.000 euros, impliquen cuines, lavabos o finestres dels edificis i una font

Actualitzada 07/01/2019 a les 21:41

Porter automàtic

Terra de fàcil desinfecció

L’Ajuntament durà a terme petites intervencions de millora als edificis de nou col·legis i les sis escoles bressol municipals. Fins a 15 centres, en total, que viuran obres a alguns dels seus espais en els propers mesos. Els treballs estan centrats principalment en arranjaments de fontaneria, pavimentació i fusteria, i compten amb un pressupost de licitació de 78.200 euros, IVA inclòs. La previsió és que les actuacions a executar no s’allarguin més enllà de 90 dies. En detall, els equipaments inclosos a aquest projecte són l’Escola Montsant, la Mowgli, la Joan Rebull, la Cèlia Artiga, la Pompeu Fabra, la Marià Fortuny, la Rosa Sensat, La General Prim i l’Alberich i Casas. Pel que fa a escoles bressol, i tal com detalla el plec de condicions que regirà els treballs, les millores s’aplicaran a tota la xarxa: Montsant, El Lligabosc, El Margalló, El Marfull, L’Olivera i La Ginesta.A l’Escola Montsant es canviaran tots els escopidors de les finestres, un total de 20, on s’han trobat «diferents esquerdes que deriven cap al trencament de les peces». També es corregirà una esquerda detectada en una pilastra de formigó armat durant una inspecció visual que es va realitzar el 14 de setembre. Igualment, s’instal·larà una font al pati del centre després que «en data d’11 de juliol, el director va adreçar una carta a l’alcalde i a la regidora d’Ensenyament on manifestava la necessitat» d’incorporar aquest element. En la mateixa inspecció, el 14 de setembre, es va veure la conveniència de donar sortida a aquesta petició i la nova font es col·locarà al porxo de la façana sud. La font serà de cinc aixetes amb obertura temporitzada, i dues d’elles es posaran a menor alçada per acostar l’aigua als alumnes més petits. Hi haurà dues piques, igualment una més baixa que l’altra. També se substituiran deu inodors amb les seves cisternes.Pel que fa a l’Escola Mowgli, davant la constatació per part de la regidoria d’Ensenyament que «el rentamans dels serveis higiènics que fa servir la cuinera no subministrava aigua calenta», i arran d’una inspecció el 16 d’octubre, s’ha decidit connectar-la al subministrament amb un pedal d’accionament. El centre guanyarà un nou porter automàtic per «poder obrir la porta del pati des del menjador i des del despatx de l’AMPA».A l’Escola Joan Rebull s’instal·larà una pica per al rentat de mans a la cuina, on no n’hi havia. I la mateixa intervenció es farà al menjador de l’Escola Cèlia Artiga perquè «la que hi ha està lluny de la zona d’emplatat». A la Pompeu Fabra, i arran d’una inspecció el 26 de setembre, es corregiran lesions aparegudes al paviment de vinil del despatx de direcció i se substituirà el sòcol de la mateixa estança, afectat pels tèrmits. També es canviaran set inodors amb les seves cisternes. L’Escola Marià Fortuny reemplaçarà algunes de les finestres perquè «són velles i no tanquen bé», tal com es va veure en una inspecció del 26 de setembre. Part d’elles «s’han hagut de fixar amb caragols per evitar que s’obrin d’imprevist». Per això, se’n posaran un total de 19 de noves. I es canviaran dos inodors.En una inspecció del 5 de maig, Salut Pública va detectar que a l’Escola Rosa Sensat un lavabo donava directament a la cuina, el terra era «de difícil neteja i desinfecció, amb rajoles trencades» i «al mig de la cuina hi ha una fossa sèptica tancada amb una tanca de ferro». Seguint la normativa vigent, es construirà un vestíbul independent per al lavabo, es renovarà el paviment i es retirarà la trapa. A l’Escola General Prim se substituiran 17 inodors i a l’Escola Alberich i Casas es posarà una nova aixeta amb pedal i aigua calenta a la cuina.A la xarxa d’escoles mressol municipals, amb sis centres, el que es farà és únicament reemplaçar les aixetes actuals per unes de noves d’accionament automàtic. En total, seran 36 les que es canviïn.